Lời khai bổ sung của cựu PCT GPBank về sân golf Ngôi Sao Chí Linh

Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank).

Tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm nhận định, do xuất hiện tình tiết mới cần làm rõ liên quan đến tài sản thế chấp là sân golf Ngôi Sao Chí Linh (tỉnh Hải Dương), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định hoãn tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án .

Cựu Phó Chủ tịch GPBank Đoàn Văn An khai báo tại phiên tòa.

Trong phiên tòa sáng nay, trả lời cầu hỏi bổ sung của HĐXX tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đoàn Văn An, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank đọc lại số tài sản do ông này đứng tên bị kê biên trong vụ án này gồm: 68% cổ phần tại Sân golf Ngôi Sao Chí Linh, 50% cổ phần tại Nhà máy xi măng Hà Giang, 75% cổ phần tại Công ty Sao Bắc, 80% cổ phần tại một công ty Dược, 11% cổ phần Công ty, 18% cổ phần tại Công ty Thiết bị Hoàng Long, 21% cổ phần tại Khách sạn Dân Chủ, khoảng 4% cổ phần tại Công ty du lịch Hà Nội – Hạ Long, 22,5% cổ phần tại Công ty CP Hà Quang, 40 ha đất tại Công ty Đại Lải, tương đương 33,3% cổ phần Sân golf Đại Lải.

Các tài sản do bị cáo Đoàn Văn An sở hữu đã được chuyển quyền sở hữu gồm: 18% cổ phần tại Nhà máy điện Hạ Long, 100% cổ phần tại khách sạn Ngọc Khánh, CTCP Thương mại và Đầu tư Thủ Đô, CTCP Du lịch Hà Nội – Hạ Long.

Đối với cổ phần tại Công ty cổ phần Sân golf Ngôi Sao Chí Linh, đơn vị quản lý sân golf Chí Linh, Đoàn Văn An và người thân sở hữu 100% cổ phần. Trong đó, An nắm giữ 68% cổ phần.

Công ty cổ phần Sân golf Ngôi Sao Chí Linh có địa chỉ tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Giấy phép kinh doanh do Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp ngày 01/08/2002 do Đoàn Văn An làm Giám đốc.

Trong quá trình bị tạm giam, Đoàn Văn An ủy quyền cho người khác được quyền định đoạt 68% cổ phần của mình tại sân golf Ngôi sao Chí Linh.

Trong quá trình xét xử, Công ty cổ phần Sân golf Ngôi Sao Chí Linh đã nhận được thư chào mua của Công ty cổ phần Quản lý sân golf Chí Linh. Hai bên đã ký hợp đồng về mặt nguyên tắc.

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện GPBank xác nhận, phía GPBank đã nhận được khoản tiền 225 tỷ đồng được cho là liên quan đến việc chuyển nhượng giữa Công ty cổ phần Sân golf Ngôi Sao Chí Linh và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Chí Linh.

Sau ít phút, HĐXX sơ thẩm TANDTP Hà Nội quyết định dời ngày tuyên án vào cuối tuần để làm rõ các tình tiết liên quan./.

