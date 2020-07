Long An: Chuyển cơ quan điều tra dự án khu dân cư Đất Xanh-Đức Hòa

Chiều nay (3/7), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An có kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, diện tích 7 hecta, do Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư.



Kết luận thanh tra của ngành chức năng đã chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án chỉnh trang khu dân cư này. Cụ thể, dự án chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Công ty Đất Xanh Long An chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã xây dựng hàng rào quanh dự án.



Nhiều khách hàng căng băng rôn tố cáo Công ty đất Xanh Long An lừa đảo khách hàng.

Ngoài ra, công ty này cũng chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng, nhưng đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên phần đất đã san lấp; công ty không có trụ sở hoạt động. Đồng thời, dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An quyết định chủ trương đầu tư với mục tiêu đầu tư dự án là nhà ở nhưng công ty lại ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với sản phẩm là đất nền.



Không những vậy, những người đại diện pháp luật của Công ty Đất Xanh Long An còn ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với tên dự án chỉnh trang Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2. Trong khi dự án này lại không có thật, như vậy là công ty đã đánh lừa khách hàng.



Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, từ những vi phạm này đã dẫn tới việc khiếu nại, tố cáo đông người liên quan đến dự án, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Xét thấy, những hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Đất Xanh Long An là lừa dối khách hàng để thu tiền của người mua, có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 174 - Bộ luật hình sự năm 2015, (sửa đổi năm 2017) nên ngành chức năng quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến dự án sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo gửi ngành chức năng về việc Công ty Đất Xanh Long An có hành vi lừa đảo tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà. Người dân đã nhiều lần tập trung trước các cơ quan nhà nước của tỉnh Long An và căng băng rôn tố cáo chủ đầu tư Công ty Đất Xanh Long An./.