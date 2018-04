Lý do công an chưa cung cấp danh tính nghi can sát hại bé 8 tuổi

Liên quan vụ sát hại bé 8 tuổi ở xã Cẩm Tú (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), theo zing.vn, Đại tá Đỗ Thái Học, Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cảnh sát tiếp tục điều tra nên chưa cung cấp danh tính người này. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man (ảnh: Người Lao Động) Hiện đối tượng đã khai nhận sự việc. Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành các bước đấu tranh để làm rõ. Được biết, nghi phạm là người trú tại Tuyên Quang. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm (ảnh: KT) Như tin đã đưa, tối 14/4, chị Thu (mẹ cháu bé) chạy ra ngoài mua mỳ tôm và ít hoa quả, bánh trái cho gia đình. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi bé trai 8 tuổi bị sát hại (ảnh: Đời sống Việt Nam) Lúc trở về, chị phát hiện con trai bị chém ở gáy, chảy nhiều máu. Sau khi được đưa cấp cứu, đứa trẻ 8 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng. (Ảnh: VTC News) “Trên người cháu có nhiều vết chém sâu nên đã tử vong. Chắc chắn là hung thủ đã theo dõi gia đình từ lâu và chọn thời điểm vợ chồng tôi ra khỏi nhà rồi hành động dã man như vậy” - chị Thu sợ hãi kể. Trong ảnh, ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: VTC News) Chị Thu cho biết, chồng chị chuyên chở đất nên gần đây có nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong ảnh: Sân trước nhà nơi xảy ra án mạng (Ảnh: VnExpress) Rất có thể vì lý do này mà đối tượng đã theo dõi và sát hại cháu Hoàng A. Trong ảnh: Bé Hiếu, em trai nạn nhân, chỉ cho cảnh sát vị trí anh trai bị sát hại.(Ảnh: VnExpress) Ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết gần đây, địa bàn thôn Cẩm Thạch, xã Đạo Tú xảy ra một số vụ tranh chấp đất đai, trong đó anh Kiên (bố nạn nhân) cũng liên quan. Trong ảnh, vị trí cháu bé bị đâm gục (Ảnh: Giao Thông) Ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu bé) cho biết, cháu bé bị đối tượng chém 2 nhát dao vào vào lưng và sườn xuyên thấu phổi khiến cháu H.A thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh: Ông Dụng thắp hương cho cháu A. bên bàn thờ lập tạm. (Ảnh: Lê Huy) Sáng 15/4, thi thể cháu bé đã được gia đình đưa đi hỏa táng. Trong ảnh: Bà làng xóm đến động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị Thu. (Ảnh: Lê Huy)