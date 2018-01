Mánh khóe của cặp vợ chồng buôn cả kho súng, kiếm ở vùng ven TP HCM

Ngày 7/1, đội hình sự đặc nhiệm (đội 3) Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM đã phối hợp lực lượng Công an huyện Củ Chi, phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép các loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ quy mô lớn. Đường dây này do vợ chồng Phạm Thành Long (34 tuổi) và Vũ Thị Diệp (28 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) giữ vai trò cầm đầu. Vợ chồng Phạm Thành Long và Vũ Thị Diệp - Ảnh: PC45 cung cấp Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, qua đấu tranh khai thác, Diệp khai nhận đầu tháng 7/2017, đối tượng bắt đầu mua bán công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ. Thời gian này, Diệp chỉ mua bán súng bắn điện và roi điện với số lượng ít, thông qua một số mối nhỏ lẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: PC 45 cung cấp) Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, khoảng tháng 9/2017, qua mạng xã hội Zalo, Diệp quen biết với một phụ nữ tên H. ở Móng Cái (Lạng Sơn), mỗi lần giao dịch là với một số tài khoản khác nhau. Con đường mua bán của hai vợ chồng Diệp bắt đầu mở rộng từ đây. Trong ảnh: Nhiều công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ - Ảnh: PC45 cung cấp Lần mua ít nhất là 2 thùng hàng, một thùng hàng gồm 15 súng bắn bi với tổng số tiền 20 triệu đồng. Lần Diệp mua nhiều nhất là 6 thùng hàng gồm công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ; mỗi thùng có khoảng 15-20 cây tùy loại giá 50 triệu đồng. (Ảnh: PC45 cung cấp) Khi có khách đặt hàng, Diệp sẽ liên hệ với H. để bán lại cho khách. Tính đến nay, hai vợ chồng đã giao dịch mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ với H. nhiều lần với tổng số tiền khoảng 700 triệu đồng. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Long phụ vợ nhận hàng từ "người phụ nữ phía Bắc" chuyển vào TPHCM. Sau đó Long phân phối các vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ cho nhiều "chân rết" khác buôn bán trên thị trường mạng xã hội cho những khách hàng có nhu cầu. Trong ảnh: Tang vật thu giữ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Quá trình giao nhận hàng, vợ chồng Long không ra mặt mà cử người đi giao. Trong ảnh: Một góc nhỏ trong kho hàng. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Trước đó, sau quá trình đeo bám, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, khuya 5/1, các trinh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính một căn nhà nằm trên đường số 23, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi bắt quả tang hai vợ chồng Long và Diệp đang tàng trữ một kho súng điện, dao kiếm… với số lượng rất lớn. (Ảnh: Công an TPHCM) Qua kiểm tra sơ bộ, nguồn hàng đã lên đến hơn 7.000 các loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ như: súng điện, roi điện, bình xịt hơi cay, bình gas CO2, đao, kiếm, mã tấu, dao, lê…(Ảnh: Công an TPHCM) Sau khi tiến hành lập biên bản tang vật, phương tiện và đối tượng liên quan, đội 3-PC45 đã bàn giao toàn bộ cho Công an huyện Củ Chi, tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp xử lý theo thẩm quyền. (Ảnh: Công an TPHCM) Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Công an TPHCM)./.

