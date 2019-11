Mẹ nữ sinh giao gà tiếp tục quanh co, phủ nhận việc buôn bán ma túy

Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tiến hành phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với năm bị can đều ở huyện Điện Biên, gồm: Vì Thị Thu (SN 1982, đội 5, Thanh Yên, huyện Điện Biên); Vì Văn Toán (SN 1982 đội 5, Thanh Yên), Bùi Văn Công(SN 1975, đội 11 xã Thanh Nưa), Lường Văn Hùng(SN 1991 ở đội 10 bản Na Hý, xã Hua Thanh) và Trần Thị Hiền (SN 1975, đội 5 xã Thanh Hưng).

Trong đó, bị can Vì Thị Thu, Bùi Văn Công bị đề nghị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo điểm h, khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Các bị can: Lường Văn Hùng, Trần Thị Hiền bị đề nghị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo ddierm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; bị can Vì Văn Toán bị đề nghị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo điểm b, khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 và tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, theo điểm b khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.



Tham gia bào chữa cho các bị cáo có sáu luật sư, trong đó bốn luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên được chỉ định bào chữa cho bốn bị cáo: Vì Thị Thu, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng. Với bị cáo Trần Thị Hiền được hai luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội bào chữa (gia đình thuê).



Ngoài các bị cáo trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu triệu tập bốn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa, gồm: Cao Thảo Loan (con gái Trần Thị Hiền) và ba bị can đã tham gia vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết hại Cao Mỹ Duyên là: Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả.



Theo cáo trạng 84/CT-VKS-P1, của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, vào khoảng giữa tháng 5-2017, Bùi Văn Công gặp Vì Thị Thu (tại đội 5 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên), trao đổi về việc mua bán ma túy và hẹn nhau khi có khách mua ma túy sẽ liên lạc. Cách hôm gặp Thu khoảng một tuần, Công gặp một người phụ nữ đi xe máy Honda màu đỏ (loại xe số) đến nhà hỏi mua gà và giới thiệu tên là Hiền ở đội 5 xã Thanh Hưng và có đặt vấn đề mua bốn bánh heroin với Công. Công nhất trí và thỏa thuận giá là phải được 160 triệu đồng/một bánh thì Công mới đi tìm mua, Hiền đồng ý hẹn mấy hôm nữa quay lại gặp Công rồi đi về. Sau đó, Công đến nhà Thu đặt mua bốn bánh heroin với giá thỏa thuận 150 triệu đồng/một bánh. Thu đồng ý rồi đến khu vực biên giới Việt - Lào gặp một người đàn ông, Thu đặt mua bốnbánh heroin nhưng người này nói chỉ còn hai bánh và hẹn Thu tám ngày sau đến đây giao dịch mua bán.Thu về nhà thì thấy Công đến hỏi mua heroin chưa? Thu trả lời mấy hôm nữa có và chỉ có hai bánh thôi.



Theo hẹn, Thu đến gặp người đàn ông mua nợ hai bánh heroin với giá 90 triệu đồng/một bánh, đồng thời mua thêm một gói nhỏ heroin và tám viênMethamphetamine. Khi mua được số ma túy trên, Thu mang về nhà cất giấu trong chiếc sọt tre để ở gần giường ngủ của vợ chồng Thu. ‪Sáng hôm sau‬, trước khi đi chợ Thu dặn chồng là Vì Văn Toán trông haibánh heroin để bán cho Công. Khi Thu đi chợ, Toán vào chỗ Thu cất giấu heroin thì thấy một túi nilon màu đen bên trong đựng hai bánh heroin được bọc trong giấy màu vàng.



Khoảng cuối tháng 5/2017, Hiền đến nhà Công hỏi có heroin chưa? Công nói chỉ có được hai bánh heroin và hẹn khi nào có heroin sẽ mang đến khu vực nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng huyện Điện Biên để bán cho Hiền, đồng thời Công xin số điện thoại của Hiền để liên lạc. Sau đó Công điều khiển xe máy hiệu SYM loại Star, biển kiểm soát 27F3-9967 đến rủ Lường Văn Hùng đang làm thuê tại khu vực Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đi lấy heroin về bán và hứa sẽ chia tiền lãi cho Hùng thì Hùng đồng ý.

Công chở Hùng xuống nhà Thu, khi vào nhà Công và Hùng thấy vợ chồng Thu, Toán đang ngồi ở bàn uống nước, Công và Hùng vào ngồi bên phía đối diện, Công bảo Thu bán cho 400.000 đồng Methamphetamine và 100.000 đồng heroin, đồng thời đưa cho Thu 500.000 đồng. Thu cầm tiền vào buồng ngủ lấy một gói nhỏ heroin và tám viên Methamphetamine mang ra đưa cho Công trước sự chứng kiến của Toán và Hùng, rồi Thu đi ra ngoài. Công và Hùng cùng nhau sử dụng hết chỗ ma túy vừa mua ngay tại bàn uống nước trong nhà Thu, lúc này Toán biết nhưng không nói gì. Sử dụng ma túy xong, Công gọi cho Thu vào nhà, bảo lấy hai bánh heroin cho Công. Thu vào buồng ngủ xách túi nilon màu đen bên trong có đựng haibánh heroin đưa cho Công ngay tại bàn uống nước trước sự chứng kiến của Toán và Hùng. Công nhận hai bánh heroin rồi dùng con dao gọt hoa quả chích vào bánh heroin lấy một ít đưa Hùng thử, thử xong Hùng bảo chất lượng tốt. Công bảo Thu cho nợ và hẹn khoảng một đến hai tiếng nữa sẽ mang tiền đến trả, Thu đồng ý.

Công xách túi ni lông màu đen bên trong có hai bánh heroin để ở giữa xe máy của Côngrồi cùng Hùng đi theo đường bờ mương đến nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Công dừng xe gọi điện (lúc đó khoảng ‪17 giờ‬ cùng ngày) bảo Hiền ra giao dịch mua bán heroin. Sau khoảng năm phút, Công thấy Hiền đi xe máy đến bãi rác gần nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, lúc đó Công chở Hùng đến cách xe của Hiền (là chiếc Wave màu đỏ đen, có một gương bên trái) khoảng 1,5 m thì dừng lại. Công xuống xe lấy túi nilon màu đen đựng hai bánh heroin để ở giữa xe của Công đưa cho Hiền, Hiền cầm mở ra xem rồi cho túi nilon màu đen đựng hai bánh heroin vào chiếc làn nhựa màu đỏ để ở giữa xe của Hiền đồng thời Hiền lấy trong làn nhựa ra một túi nilon màu xanh đựng tiền đưa cho Công và bảo trả trước 290 triệu đồng, còn thiếu 30 triệu đồng Hiền hẹn mấy hôm nữa sẽ mang lên nhà Công trả nốt, Công cầm tiền rồi bảo Hiền có thì trả mẹ hết đi.

Lúc đó, Hùng đứng cách Công và Hiền khoảng 1,5 m nên biết việc mua bán heroin giữa Công và Hiền. Sau đó, Hiền quay xe đi về hướngUBND xã Thanh Hưng, còn Công cất số tiền 290 triệu đồng (toàn loại mệnh giá 500.000 đồng) vào túi quần bên phải, quay xe chở Hùng đến nhà Thu, lúc đó vợ chồng Thu, Toán đang ngồi ở bàn uống nước. Công và Hùng ngồi ở phía đối diện, đồng thời Công lấy số tiền vừa bán hai bánh heroin cho Hiền từ trong túi quần đưa cho Thu. Thu đếm được 290 triệu đồng và nói còn thiếu 10 triệu đồng, Công bảo nợ mấy hôm nữa trả, Thu đồng ý. Sau đó, Công và Hùng đi về.

Quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án, các bị can Thu, Toán, Công, Hùng đều rất thành khẩn khai báo hành vi phạm tội; riêng Trần Thị Hiền khai không mua bán ma túy với Công, Hùng, Toán và Hiền không quen biết ai có tên như trên nhưng căn cứ biên bản tố giác tội phạm, biên bản ghi lời khai hỏi cung các bị can: Vì Thị Thu, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Trần Thị Hiền và các biên bản ghi lời khai, bản tự khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm: Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Toán, Cao Thảo Loan cùng biên bản nhận dạng và đối chất, cơ quan chức năng khẳng định có đủ căn cứ xác định Trần Thị Hiền có mua bán ma túy với Công và Hùng.



Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Vì Thị Thu - người được xác định là đầu mối cung cấp 2 bánh heroin cho mẹ nữ sinh giao gà cho rằng, mình không biết tiếng phổ thông, bị công an huyện Điện Biên ép cung. Tuy nhiên, bị cáo Bùi Văn Công lại khai nhận đã mua bán 2 bánh heroin của Vì Thị Thu.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) tiếp tục quanh co. Bà này cho rằng, mình bị oan không mua bán trái phép ma túy, không quen biết Bùi Văn Công.

Tại tòa, bị cáo Bùi Văn Công khai nhận mua bán 2 bánh heroin với Trần Thị Hiền. Bị cáo Lường Văn Hùng cũng khai nhận cùng với Bùi Văn Công giao ma túy cho Trần Thị Hiền và bà Hiền đã trả cho Công, Hùng 290 triệu đồng, tiền mệnh giá 500.000đ.

Thời gian dự kiến xét xử vụ án trong một ngày (27/11); chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Trọng Đoàn./.