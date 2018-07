Người nhà nạn nhân gào khóc khi thấy bị cáo sát hại 5 người đến tòa

Sáng nay (9/7), TAND TP. HCM đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang) về hai tội Giết người và Cướp tài sản. Phiên tòa do Thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa sáng nay. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Nguyễn Hữu Tình bị truy tố về tội “giết người” và “cướp tài sản”, trong đó tội giết người có đến 4 tình tiết tăng nặng với khung hình phạt cao nhất lên tới tử hình. Trong ảnh: Tình được áp giải đến tòa sáng 9/7. (Ảnh: Zing.vn). Bị cáo Tình đã sát hại 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (SN 1972, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) gây chấn động dư luận vào Tết nguyên đán vừa qua. (Trong ảnh: Vẻ mặt bình thản của bị cáo Tình tại phiên tòa sáng 9/7. Ảnh: Dân trí) Zing.vn đưa tin, chị em gái của ông Chinh có mặt tại tòa từ 7h30 để chờ đến phiên xét xử. Khị bị cáo Nguyễn Hữu Tình được áp giải đến tòa, người nhà nạn nhân không ngừng gào khóc, toan chạy theo bị cáo. Trong ảnh: Bà Mai Thị Hường (áo hoa đỏ), chị của ông Chinh từ quê Thanh Hóa vào khuya 8/7 để dự phiên tòa. (Ảnh: Lê Quân, Zing.vn) Bà Hường khóc nghẹn khi thấy hung thủ sát hại cả nhà em mình. (Ảnh: Dân trí) Trong phiên xử sáng nay, báo Lao động cho biết, kẻ giết người tỏ thái độ cộc cằn, thô lỗ... và nhận tội mình gây ra, truy tố của Viện kiểm sát (VKS) là đúng. Trong lúc kiểm sát viên VKSND TPHCM đọc cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ Tri Tôn, An Giang) tỏ thái độ lạnh lùng và bất cần. (Ảnh: Lao Động) Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Tình đã có hành vi dã man, côn đồ, cùng một lúc giết nhiều người... tước đoạt sinh mạng nạn nhân đến cùng. Đồng thời để che giấu hành vi giết vợ chồng chủ, Tình đã tiếp tục dùng thủ đoạn đê hèn ra tay sát hại ba người con của họ dưới 16 tuổi. Trong ảnh: Người liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Cáo trạng nêu rõ, vào tháng 8/2017, Tình được ông Chinh nhận làm công nhân tại xưởng sản xuất máng xối inox cho gia đình, được cho ăn ngủ tại nhà. Ông Chinh trả cho Tình mức lương 4,5 - 5 triệu đồng/tháng. Nhưng do Tình làm việc hiệu quả thấp, hay làm hư hỏng sản phẩm, thường đi chơi game cả đêm nên vợ ông Chinh là bà Hồng thường la mắng, dẫn đến Tình ngộ nhận bà Hồng phân biệt đối xử Tình với những người làm thuê khác khiến Tình hằn thù bà. Trong ảnh, người liên quan thứ hai có mặt tại phiên tòa sáng nay. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Ngày 12/2/2018, các công nhân nghỉ Tết về quê, riêngTình vẫn ở lại dự tiệc tất niên cùng gia đình ông Chinh. Rạng sáng hôm sau, Tình thức giấc và làm rớt viên bi sắt xuống nhà nên bị bà Mai Thị Hồng (vợ ông Chinh) nhắc nhở: "Giờ này không ngủ còn đi tới đi lui". Bực tức trước hành động của bà Hồng, Tình dùng dao bấm đâm bà chủ và sát hại luôn ông Chinh cùng 3 người con. Sau đó, Tình lấy hai điện thoại, xe máy cùng một số nữ trang trong nhà rồi bỏ trốn về Long An. Trong ảnh: Đại viện Viện Kiểm sát tại phiên tòa sáng nay. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Tài sản cướp được Tình nhờ bạn bán giùm hai điện thoại và laptop tại một cửa hàng vi tính ở quận Gò Vấp. Một chiếc điện thoại do bị khóa nên Tình cho bạn sử dụng. Trong ảnh: Tình bị bắt sau khi gây ra vụ thảm án. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo Tuổi Trẻ). Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, hàng chục trinh sát đã phác họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết. Đến trưa 16-2 (mùng 1 Tết), công an bắt được Tình ở Long An. Trong ảnh: Tình bị bắt tại Long An. (Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM). 781bfa8011c31f40984efe4550b36616/5b47a256/2018_07_09/Wg1AwiS5youteVAro2PZA/Nguoi_nha_gao_khoc_khi_ke_tham_sat_5_nan_nhan_xuat_hien_o_toa__Phap_luat__Zingvn.mp4

