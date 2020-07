Nguyên Tổng Giám đốc Vinafood II gây thất thoát hơn 130 tỷ đồng

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) bị thiệt hại gần 133 tỉ đồng. Trong đó, ông Huỳnh Thế Năng (nguyên thành viên HĐTV kiêm tổng giám đốc Vinafood II) bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Nhiều bị cáo bị khởi tố

Các bị can nguyên là cán bộ Công ty Lương thực Trà Vinh bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” gồm: Trần Văn Tâm (cựu Giám đốc Cty Lương thực Trà Vinh), Nguyễn Tấn Vinh (cựu Kế toán trưởng), Phan Văn Hiệp (cựu Giám đốc Xí nghiệp Cầu Kè), Cao Minh Chiểu (cựu Kế toán), Nguyễn Nhất Thống (cựu Trưởng Phân xưởng Tân An Luông) và Cao Tấn Được (cựu Kế toán).

16 bị can trong vụ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) gây thiệt hại cho công ty gần 133 tỉ đồng. (Ảnh minh họa: Báo Đời sống và Pháp luật)

Các bị can bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Lê Hoàng Minh (cựu Giám đốc Xí nghiệp Càng Long), Lê Châu Giang (cựu Phó Giám đốc Xí nghiệp Càng Long), Võ Văn Sen (cựu Giám đốc Công ty CP Đại Phúc), Hồ Phú Lộc (cựu Giám đốc Công ty chế biến lương thực Thanh Nhàn), Nguyễn Thị Liễu (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đại Phúc) và Nguyễn Vĩ Long (cựu Kế toán Xí nghiệp Càng Long).

Các bị can nguyên là cán bộ của Vinafood II bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Huỳnh Thế Năng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam); Vũ Bá Vinh (Trưởng ban kiểm soát); Huỳnh Văn Tranh (Kiểm soát viên phụ trách chung); Trịnh Ngọc Thuận (nguyên Trưởng phòng kế toán).

Lập khống các chứng từ lấy hơn 5 tỷ đồng mua hai căn nhà

Cáo trạng xác định, từ năm 2012 đến tháng 10/2017, bị can Trần Văn Tâm (nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh) đã có hành vi chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống để che giấu kết quả kinh doanh thua lỗ, thất thoát tài sản của Công ty Lương thực Trà Vinh. Việc làm này đã gây thiệt hại cho Công ty hơn 128 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Tâm còn chỉ đạo bị can Nguyễn Tấn Vinh (Kế toán trưởng), Phan Văn Hiệp (Giám đốc xí nghiệp Cầu Kè), Nguyễn Nhất Thống (Trưởng phân xưởng Tân An Luông), Cao Tấn Được và Cao Minh Chiều (kế toán công ty) lập khống các chứng từ lấy hơn 5 tỷ đồng của Công ty Lương thực Trà Vinh để hợp thức hóa mua hai căn nhà...

Đối với ông Huỳnh Thế Năng và các cá nhân thuộc Vinafood II, cáo trạng xác định họ đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện và thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính… để Trần Văn Tâm và đồng phạm lợi dụng thực hiện hành vi gây thiệt hại cho tổng công ty số tiền gần 133 tỉ đồng.

Cụ, do Công ty Lương thực Trà Vinh là đơn vị kinh doanh hạch toán phụ thuộc, không có vốn và tài sản riêng nên theo quy định, hàng năm Vinafood II cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh, ủy quyền cho Công ty Lương thực Trà Vinh vay vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Vinafood II chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính và các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý.

Và để kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty Lương thực Trà Vinh, Vinafood II phải thực hiện các nhiệm vụ kiểm kê tài sản lập báo cáo tài chính, thanh tra, kiểm tra, nhưng các cá nhân có trách nhiệm tại Tổng Công ty Vinafood II đã thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao dẫn đến không phát hiện được hành vi vi phạm của bị can Tâm và đồng phạm.

Trong đó, các bị can Huỳnh Thế Năng, Vũ Bá Vinh, Huỳnh Văn Tranh, Trịnh Ngọc Thuận thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra, giám sát về tài chính kế toán, huy động và sử dụng vốn vay tại Vinafood II, dẫn đến không phát hiện ra sai phạm, tiếp tục cấp vốn bảo lãnh cho Công ty Lương thực Trà Vinh vay vốn, tạo điều kiện cho Trần Văn Tâm và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài.

Buông lỏng quản lý gây thiệt hại nhiều tỷ đồng

Cáo trạng nêu quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Năng đã không làm hết trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát về tài chính, kế toán, tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty Lương thực Trà Vinh.

Cụ thể, năm 2014, bị can Năng ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính, ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng kiểm toán chứng kiến việc kiểm kê Công ty Lương thực Trà Vinh để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Tuy nhiên, nội dung các hợp đồng này không quy định ràng buộc công ty kiểm toán phải chứng kiến đầy đủ hoạt động kiểm kê tài sản.

Do đó, công ty kiểm toán chỉ cử Kiểm toán viên chứng kiến việc kiểm kê. Kiểm toán viên không ký biên bản kiểm kê nên không phát hiện sai phạm. Việc làm này dẫn đến Tổng Công ty lương thực Miền Nam không quản lý được thực trạng tài sản của Công ty lương thực Trà Vinh. Trong khi, Công ty Lương thực Trà Vinh là 1 trong 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Vinafood II, phải lập báo cáo tài chính của đơn vị phù hợp với kỳ báo cáo của Tổng Công ty.

Từ năm 2013-2017, Trần Văn Tâm (nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh) chỉ đạo nhân viên thực hiện việc báo cáo gian dối kết quả kinh doanh nhưng Vinafood II chỉ tổng hợp các báo cáo, không giám sát lại. Bị cáo Huỳnh Thế Năng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam) ký các báo cáo tài chính của Vinafood II dựa trên báo cáo gian dối của Công ty Lương thực Trà Vinh nên các báo cáo tài chính của Vinafood II từ năm 2013-2016 bị sai lệch hoàn toàn về kết quả kinh doanh. Viện KSND Tối cao xác định, Huỳnh Thế Năng có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến Vinafood II không phát hiện được gian dối tại Công ty Lương thực Trà Vinh, gây thiệt hại cho Vinafood II 44,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viện KSND Tối cao nhận định, các nhân viên kế toán, thủ quỹ Công ty Lương thực Trà Vinh và nhân viên thủ kho, thủ quỹ các phân xưởng, xí nghiệp trực thuộc, có hành vi ký hồ sơ chứng từ khống theo chỉ đạo của cấp trên là trái với Luật kế toán. Tuy nhiên, các cá nhân này đều không được biết động cơ, mục đích, chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.