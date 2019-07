Nhiều lãnh đạo ở Sơn La thừa nhận chuyển thông tin nhờ “xem điểm”?

Qua điều tra, xác minh đối với các đối tượng là cha, mẹ hoặc người thân của 44 thí sinh được nâng điểm thi, có 27 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin của các thí sinh nhờ “xem điểm”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La

Trường hợp đầu tiên phải kể đến là ông Đỗ Kim Quang, Giám đốc VNPT Sơn La, có con trai Đ.M.H tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, nguyện vọng thi xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân.



Cuối tháng 6/2018, ông Quang khai gặp ông Hoàng Tiến Đức (Giám đốc Sở GD-TĐ Sơn La) tại cuộc họp giao ban tại UBND tỉnh Sơn La và cung cấp thông tin cá nhân thí sinh Đ. M. H nhờ ông Đức giúp xem kết quả điểm thi. Ngoài ra, ông Quang không có mục đích gì khác, không hứa hẹn, trao đổi gì về lợi ích vật chất.



Đối với ông Phan Ngọc Sơn, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có con là P.M.H. Theo cáo trạng, ngày 28/6/2018, Trần Xuân Yến nhận của ông Hoàng Tiến Đức hai tờ danh sách ghi thông tin của 8 thí sinh, trong số này có trường hợp của ông Phan Ngọc Sơn, nhờ nâng điểm các môn Toán, Vật lí, Hóa học cho con là P.M.H. Ông Sơn cũng thừa nhận chuyển thông tin chỉ là nhờ “ xem điểm”.



Cùng Sở giáo dục còn có ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở; ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng giáo dục phổ thông thừa nhận chuyển thông tin của con gái cho Nguyễn Thị Hồng Nga và Trần Xuân Yến "xem điểm”. Thông qua con gái là N.Y.K cung cấp, ông Hà còn chuyển thông tin của thí sinh T.T.M.A cùng mục đích trên.



Còn bà Lò Thị Trường, trú tại Bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La cũng thừa nhận chuyển thông tin của thí sinh L.M.T chỉ nhằm mục đích nhờ xem điểm. Theo cáo trạng, bị can Lò Văn Huynh đã khai nhận của bà Trường số tiền 300 triệu đồng để giúp sửa nâng điểm cho thí sinh L.M.H. Ngày 24/7/2018, Huynh đã trả lại số tiền này cho bà Lò Thị Trường.



Trường hợp ông Lê Trọng Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Sơn La khai nhận, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 ông có con trai L.T.T và cháu T.Q.M tham gia dự thi, cùng xét tuyển Học viện An ninh Nhân dân.



Ngày 26/6/2018, ông Bình đến gặp ông Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Ngọc Hà trao đổi, cung cấp thông tin cá nhân hai thí sinh này nhờ giúp xem trước điểm thi. Về động cơ, mục đích, vị Phó Chủ tịch khai nhận việc cung cấp thông tin cá nhân con trai và người cháu là để nhờ Khoa, Hà xem giúp điểm chứ không có mục đích gì khác, không trao đổi, thỏa thuận về lợi ích vật chất.



Ngoài 6 trường hợp trên, còn có 21 người khác thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh là để nhờ “ xem giúp điểm thi trước” để gia đình kịp thời điều chỉnh nguyện vọng cho con vào các trường cho phù hợp, không trao đổi về lợi ích vật chất./.