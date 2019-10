Nhiều tình tiết chưa từng công bố trong vụ án nữ sinh giao gà

Với bản kết luận điều tra số 71 gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã là rõ nhiều tình tiết mới chưa công bố của vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.



Những diễn biến chính của vụ án



Vào hồi 22h ngày 4/2/2019, Công an thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Hiền, trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên về việc khoảng 19h cùng ngày, con gái bà là Cao Mỹ Duyên (sinh năm 1997), phụ bán gà cho mẹ ở chợ Mường Thanh, sử dụng xe mô tô chở gà đi giao cho khách tại khu vực C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, nhưng sau đó không thấy về nhà, không liên lạc được qua điện thoại.



Lực lượng chức năng khám xét nhà của Bùi Văn Công - nơi được coi là hiện trường chính trong việc hãm hiếp, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương phối hợp với Công an thành phố Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên truy tìm tung tích của nạn nhân. Đến 10h30 ngày 7/2 thì phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà bỏ hoang của chị Bùi Thị Thơm tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.



Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của Cao Mỹ Duyên được xác định là ngạt do chèn ép cơ học vùng cổ. Thời gian chết ước lượng đến thời điểm khám nghiệm là dưới 24 giờ.



Xác định có dấu hiệu của tội phạm giết người, ngày 8/2/2019, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.



Qua quá trình điều tra, đến các ngày 17/2 và 6/4/2019, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định bổ sung cho quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội: hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và giữ người trái pháp luật.



Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng: Bùi Văn Công; Phạm Văn Nhiệm; Lường Văn Hùng; Lường Văn Lả; Phạm Văn Dũng; Cầm Văn Chương và Vương Văn Hùng.



Ngày 20/3/2019, tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Kim Thu về tội không tố giác tội phạm.



Đến ngày 16/9/2019, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giữ người trái pháp luật, đồng thời ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Công từ tội giữ người trái pháp luật sang tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả về tội Hiếp dâm và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.



Qua tài liệu điều tra, khoảng 9h sáng 31/1/2019, Vì Văn Toán ra chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì nhìn thấy bà Trần Thị Hiền đang bán gà ở chợ Mường Thanh. Toán nhớ đến số tiền 300 triệu đồng bà Hiền mua 2 bánh heroin của Toán từ năm 2009 mà chưa trả tiền, trước khi hắn bị Công an huyện Điện Biên bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Vì thế, Toán có ý định đòi bà Hiền phải trả số tiền này.



Toán đợi bà Hiền ở ngoài chợ đến khoảng 11h cùng ngày thì đuổi theo gặp bà Hiền nói chuyện và hỏi số tiền nợ mua ma túy thì bà Hiền nói không có tiền trả và đi về.



Đến ngày 1/2/2019, khi Vương Văn Hùng đến nhà Toán chơi, do có quen biết nhau trong thời gian cùng chấp hành án tại trại giam Yên Hạ thì Toán nói chuyện với Hùng về việc bà Hiền nợ tiền và nhờ Hùng giúp đòi số tiền trên. Sau đó ít ngày, Bùi Văn Công đến nhà Toán và cũng được nhờ đòi tiền giúp. Công tiết lộ bà Hiền cũng đang nợ Công 30 triệu tiền mua ma túy nhưng chưa trả. Do đó Hùng và Công thống nhất sẽ giúp Toán đòi nợ và nhận tiền công là 50 triệu đồng.

Đến 15h cùng ngày, Toán đi xe máy đón Hùng lên nhà Công gặp Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả ở đó. 6 đối tượng bàn bạc bắt bà Hiền để đòi tiền nợ nhưng Công đưa ra ý kiến “bắt bà Hiền không có ai lo tiền cho bà ấy, phải bắt con bà Hiền thì bà Hiền mới lo trả tiền”. Sau đó cả nhóm thống nhất kế hoạch hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể.



Sáng 30 Tết (tức ngày 4/2/2019) Toán, Công và Hùng trực tiếp xuống chợ Mường Thanh bí mật quan sát và "nhận mặt" Cao Mỹ Duyên. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Vương Văn Hùng đi ra chợ Mường Thanh mua 4 con gà của chị Trần Minh Phương. Trong thời gian chờ mổ gà, Hùng nói chuyện với Cao Mỹ Duyên rồi lấy số điện thoại hẹn sẽ gọi để mua thêm gà.



Khoảng 18h40t, Hùng gọi Cao Mỹ Duyên đặt mua 10 con gà yêu cầu mang đến khu vực C13. Trong lúc đó, cả nhóm bí mật theo sát hành trình của Duyên. Trong lúc Duyên đang bắt gà từ lồng giao cho Hùng thì Công dùng côn nhị khúc đã chuẩn bị từ trước siết cổ nạn nhân từ phía sau, sau đó cả nhóm khiêng Duyên lên thùng xe tải của Công. Do không tìm được địa điểm giữ Duyên, Công quyết định đưa Duyên về nhà mình tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.



Trong khi các đối tượng không để ý, Cao Mỹ Duyên đã vùng bỏ chạy thì bị cả nhóm bắt lại, đưa vào phòng ngủ của Công trói lại, sau đó lần lượt Công, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng vào giữ chân tay, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm Cao Mỹ Duyên.



Những tội ác kinh hoàng



Tối muộn 30 Tết, khi Phạm Văn Dũng (anh Phạm Văn Nhiệm) đến nhà Công chơi thì được đối tượng này bật đèn xanh cho vào phòng ngủ hãm hiếp nạn nhân, sau khi cả nhóm ra về, Công để Cao Mỹ Duyên nằm ngủ cùng giường với vợ chồng mình trong tình trạng bị trói. Đáng chú ý, trong khi đang hiếp, Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) vào nhìn thấy Duyên nằm trên giường, Thu có hỏi "ai đấy" thì bị Công quát "không phải việc của mày im mồm đi" nên Thu bỏ ra ngoài.



Từ đêm 30 đến chiều mùng 2 Tết (6/2/2019), nhóm đối tượng này tiếp tục giam giữ Cao Mỹ Duyên tại nhà Công và nhiều lần thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Trong lúc vợ chồng Công đi đền Hoàng Công Chất thắp hương thì các đối tượng Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng cũng đã nhiều lần khống chế để giờ trò đồi bại.



Chiều mùng 2 Tết, Công đến nhà Toán thì gặp Vương Văn Hùng và Cầm Văn Chương ở đó, cho biết bà Hiền vẫn quyết không trả tiền. Công có nói về tình trạng của Mỹ Duyên hiện đã quá yếu do bị hiếp nhiều và "xin ý kiến chỉ đạo" của Toán. Chiều tối hôm đó, cả nhóm Lường Văn Hùng, Công, Lả, Nhiệm, Dũng, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương lần lượt hãm hiếp nạn nhân. Trong khi Công định hiếp nạn nhân trong phòng ngủ thì vợ hắn là Bùi Thị Kim Thu cằn nhằn "đây là căn buồng hạnh phúc" nên Công chỉ đạo cả nhóm khiêng cô gái ra phòng khách, trải đệm và thực hiện hành vi đồi bại. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Văn Hùng và Cầm Văn Chương tham gia vào việc hiếp nạn nhân.



Lau rửa xác nạn nhân để xóa giấu vết



Khoảng 22h30 ngày 6/2, Vì Văn Toán đi xe máy đón Vương Văn Hùng ở cầu Nậm Thanh thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên rồi chở Hùng lên nhà Công bàn bạc. Toán là người đề xuất sát hại Cao Mỹ Duyên, trong lúc đó Bùi Thị Kim Thu chứng kiến vụ việc.



Khoảng 23h cùng ngày, Lường Văn Lả khiêng Duyên từ trong phòng ngủ đi ra phía sau chỗ đất trống cạnh chuồng lợn nhà Công, cùng lúc đó Nhiệm, Vương Văn Hùng, Toán và Thu cũng ra theo. Công ra xe ô tô lấy chiếc côn nhị khúc bằng kim loại siết cổ nạn nhân đến chết. Trong lúc đó Toán, Vương Văn Hùng, Thu cũng đứng ở gần và chứng kiến.



Thấy Duyên đã chết, Công bảo Lả lấy chậu nước, Nhiệm lấy gáo và bảo Thu lau rửa cho Duyên. Thu còn cẩn thận dặn các đối tượng phải giúp bà ta rửa thật sạch bộ phận sinh dục để không còn để lại dấu vết rồi cả bọn khiêng nạn nhân vào phòng khách bàn tính chuyện phi tang tại ngôi nhà hoang.



Sau khi giấu xác Duyên xong, các đối tượng quay trở lại phòng khách nhà Công. Toán và Công dặn cứ ăn Tết bình thường, công an có hỏi không được nói gì linh tinh, ai bị bắt người đấy tự chịu. Công bảo Thu sáng mai giả vờ tình cờ lên nhà hoang và phát hiện ra thi thể của chị Duyên báo cho hàng xóm, báo cơ quan chức năng mục đích để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an./.

