Nhóm người nước ngoài đục két sắt giấu “đồ nghề” trên đỉnh đèo Hải Vân

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam nhóm người nước ngoài chuyên thực hiện hàng loạt vụ đục trộm két sắt tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.



Theo Thượng tá Trần Nam Hải, thời gian gần đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng liên tiếp nhận tin báo về những vụ mất cắp tài sản giá trị lớn ở các khu công nghiệp trên địa bàn. Từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7 vừa qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 5 vụ đục két sắt trộm tiền.

Cụ thể, đêm 20/6, Công ty Logitem Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, đóng tại Khu công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, huyện Hòa Vang, bị kẻ gian phá 2 két sắt, lấy rộm 345 triệu đồng. Ngày 20/7, kẻ gian đột nhập Công ty NiWa tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng phá két sắt trộm 150.000 Yên Nhật, 3.000 USD và 154 triệu đồng. Ngày 22/7, Công ty Việt Hương ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang bị kẻ gian phá két sắt, lấy trộm gần 1 tỷ đồng.



Qua điều tra, Lực lượng công an thành phố Đà Nẵng xác định, nhóm gây án là người nước ngoài, gốc châu Á. Qua rà soát tất cả các du khách nhập cảnh Việt Nam, công an chú ý đến nhóm 6 người mang công cụ gây án từ nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hành vi phạm pháp. Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm người này đưa phương tiện gây án lên hang đá tại đỉnh đèo Hải Vân cất giấu.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa qua, các trinh sát phát hiện bắt giữ 2 đối tượng, qua đấu tranh đối tượng khai nhận cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ đục trộm két sắt tại Đà Nẵng, chiếm đoạt tài sản có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.



Tập trung đấu tranh, ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phá án bắt được 2 đối tượng. Hiện tại đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam tiếp tục làm rõ các đồng phạm tham gia cùng với 2 bị can này và làm rõ tất cả các vụ vi phạm pháp luật của các đối tượng này trên lãnh thổ Việt Nam./.