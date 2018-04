Nhóm truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” hoạt động lén lút ở Đà Nẵng

Theo Thượng tá Ngô Trường Tân, Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, sau khi nhận được tin báo về 2 người lạ xuất hiện ở chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu rủ rê tiểu thương tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”, tối 24/4, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành kiểm tra một ngôi nhà ở tổ 68, phường Hòa Khánh Nam.

Qua kiểm tra, phát hiện 1 nhóm 17 người, trong đó có cả học sinh, sinh viên đang sinh hoạt, nghe thuyết giảng về “Hội thánh Đức Chúa trời". Đứng đầu nhóm người này là Trần Như Đông (25 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi) trực tiếp thuyết giảng; Võ Thị Hằng (25 tuổi, quê Nghệ An) làm trợ giảng kiêm thủ quỹ.

Thượng tá Ngô Trường Tân cho biết, Trần Như Đông chủ yếu lôi kéo nam, nữ thanh niên, sinh viên đến truyền đạo, làm cho người ta mê hoặc rồi đóng tiền vào, tuần đóng 50.000 đồng. Nhóm này sinh hoạt trái phép chủ yếu ở những khu nhà trọ, khu dân cư, nơi hoang vắng, ít người. Họ dùng điện thoại gọi nhau đến sinh hoạt. Nữ thì dùng khăn che mặt. Qua lời khai của người này thì khả năng ở quận, huyện nào họ cũng tìm cách tổ chức 1 điểm, nhóm để sinh hoạt./.