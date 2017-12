Những vụ án đặc biệt nghiêm trọng năm 2017

1. Vụ phát hiện một phần thi thể trong thùng rác: Trưa 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (33 tuổi, quê An Giang) đi thu gom rác trên đường Thuận Giao 09 (thị xã Thuận An, Bình Dương) trước cửa khu nhà trọ thì phát hiện trong thùng rác có một chiếc balo màu xanh đen còn khá mới. Nghi ngờ có vật gì bên trong nên anh đã mở ra để xem và hốt hoảng phát hiện có một phần thi thể của người bên trong. Sau gần 2 ngày tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính nạn nhân là Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng, hiện đang tạm trú tại đường Thuận Giao 5 (khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương); nghi phạm của vụ án là Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, Hậu Giang) là vợ của nạn nhân. Trong ảnh: Nghi can Diễm tại cơ quan điều tra. Bước đầu tại cơ quan công an, Diễm khai nhận, đêm 15/12, sau khi chồng đi nhậu về, thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, Diễm đã dùng dao chém chồng tử vong tại chỗ. Sau đó Diễm dùng dao phân thi thể nạn nhân ra làm nhiều mảnh nhỏ cho vào túi nilon và balô, sau đó đem bỏ tại các điểm tập kết rác trên địa bàn phường Thuận Giao để phi tang. Cơ quan công an đang đang tạm giữ nghi can để tiếp tục điều tra. 2. Vụ bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa tử vong: Khoảng 18h40 ngày 25/11, con gái của vợ chồng anh L.H.T (SN 1980), vợ là chị P.T.T.H (SN 1979) trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, mới hơn 20 ngày tuổi được cho là bị bắt cóc tại nhà riêng. Theo tường trình của bà Phạm Thị Xuân (SN 1952)- bà nội cháu bé, thời điểm đó, cháu bé đang được bà bế, thì có hai đối tượng 1 nam, 1 nữ đi xe máy đến dùng dao khống chế bà, bế cháu bé nhảy lên xe máy tẩu thoát. Trong ảnh: Khu vực nhà nạn nhân nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet) Công an tỉnh Thanh Hóa ngay sau đó đã vào cuộc điều tra, tung lực lượng truy tìm tung tích cháu bé. Trưa 27/11, bà Dương Thị Thơm (ngụ phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) đi nhặt rác đã phát hiện thi thể cháu bé đựng trong bao tải ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Cháu bé sau đó được anh T. xác nhận là con gái mới sinh được hơn 20 ngày tuổi của gia đình. Kết quả thử ADN cũng cho thấy đó là con của vợ chồng anh T. và chị H. Trong ảnh, khu vực bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé. Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và xác định được nghi can gây ra cái chết của cháu bé là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé), sinh năm 1952 ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Theo lời khai ban đầu của bà Xuân, tối 25/11, thấy cháu khóc, bà bế lên đi lại trong phòng. Quá trình vừa bế vừa xem tivi, bà Xuân hẫng chân nên cháu bị ngã rơi xuống nền nhà dẫn tới thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài. Trong ảnh: Bà Xuân tại cơ quan điều tra. Nghĩ rằng cháu sẽ không qua khỏi, nên bà Xuân nảy sinh ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang cuốn người cháu trùm kín lên mặt cháu rồi bế ra ngoài bỏ vào túi bóng có sẵn ở đó. Sau đó thực hiện các giai đoạn tiếp theo việc giấu xác cháu bé và dựng nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc trẻ em. Ngày 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với bà Phạm Thị Xuân về tội “Giết người”. 3. Vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết: Khoảng 23h đêm 4/10, ông Trần Văn Ri (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Kiên Bình (trụ sở tại huyện Bình Chánh) và bà Võ Thị Chiến (Phó Giám đốc công ty, cùng ngụ quận 6, TPHCM) di chuyển bằng xe ô tô 7 chỗ do tài xế Cai Văn Chung điều khiển, đi từ Thành phố Cần Thơ về Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang bất ngờ bị một nhóm người đi xe gắn máy tạt đầu ép xe. Sau khi dùng bình hơi cay xịt vào xe, các đối tượng dùng dao tấn công, sau đó tưới xăng lên ô tô châm lửa đốt. Cả 3 người trên xe ô tô đều bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng ông Trần Văn Ri đã tử vong sau đó. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Vnexpress) Quá trình điều tra truy xét xác định đối tượng, cơ quan chức năng xác định Trần Kiều Trang (SN 1971, con gái ông Ri) là nghi can đã tổ chức thực hiện vụ án gây rúng động dư luận này. Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đồng loạt các đối tượng gây ra vụ án này. Trước đó, ngày 12/10, Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người và hủy hoại tài sản”. Trong ảnh: Nghi can Trang. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, Trang nghi ngờ cha mình là ông Trần Văn Ri có quan hệ tình cảm với bà Võ Thị Chiến nên lên kế hoạch giết bà Chiến. Được The, Toàn giúp đỡ, Trang thuê các đối tượng trên với giá hơn 200 triệu đồng. Trang thuyết phục Cai Văn Chung, tài xế của ông Ri thông báo lịch trình để các đối tượng trên ra tay. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tuổi Trẻ) 4. Vụ 2 tử tù vượt ngục: Đêm 10/9 rạng sáng 11/9, nhân lúc trời mưa to, 2 tử tù Lê Văn Thọ (Thọ sứt), 37 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Tình, 28 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đã phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường trại giam rồi đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn. Bộ Công an đã triển khai cuộc vây bắt 2 tử tù với số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia lên đến hàng ngàn người. Sau hơn 100 giờ cân não với chiến dịch truy bắt gắt gao, Tổng cục Cảnh sát phối hợp cùng công an các địa phương đã tổ chức vây bắt thành công Thọ "sứt" vào chiều 16/9 khi tử tù này đang đi trên taxi chạy từ phía Cầu Hàn (thành phố Hải Dương) hướng về thị trấn Nam Sách. Cảnh sát dùng khăn trùm lên đầu tử tù này, đưa đi. (Ảnh: Công an TPHCM) Tiếp đó rạng sáng 17/9, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy do thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (Cục trưởng) chỉ huy đã tổ chức vây bắt thành công Nguyễn Văn Tình khi tử tù này trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình. (Ảnh: Beat) Liên quan đến vụ 2 tử tù trốn trại, ngày 20/10, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Văn Thắng, đều là cán bộ quản giáo và Nguyễn Thái Hoàng - cảnh sát bảo vệ của trại tạm giam T16 - Bộ Công an về hành vi thiếu trách nhiệm để người giam giữ trốn. Cả 3 cán bộ công an trên đã bị Bộ Công an tước quân tịch trước khi bị khởi tố. 5. Vụ con rể sát hại cha mẹ vợ rồi tự tử: Khoảng 18h30 ngày 31/10, tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, sau khi uống rượu, Kpă Hiệp (28 tuổi, trú làng Tăng A, xã Ia Ake) về nhà bố vợ là ông Kpă Bem (61 tuổi, ở cùng làng) thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Thấy các con cãi nhau, ông Bem đến khuyên bảo, can ngăn và hai người có lời qua tiếng lại. Đồng thời, Ksor Hlum (18 tuổi, em gái vợ Hiệp) cũng đến can ngăn. Lúc này, Hiệp lấy con dao rựa gần đó chém vào tay chị Hlum. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Ông Kpă Bem và mẹ vợ là bà Hbrech (63 tuổi) lao vào can ngăn liền bị Hiệp chém liên tiếp. Hậu quả, ông Kpă Bem tử vong tại chỗ, còn bà Hbrech bị chấn thương sọ não và tử vong không lâu sau đó tại bệnh viện. Gây án xong, Kpă Hiệp đến nhà chị gái ở làng Plei Lốk, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, treo cổ tự tử trên cây xoài. Trong ảnh: Người thân tổ chức tang ma cho các nạn nhân. (Ảnh: Vietnamnet) 6. Vụ con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát: Chiều tối 28/10 trên địa bàn xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội xảy ra vụ án con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ trọng thương. Đối tượng gây án được xác định là Trần Văn Bính (SN 1976), nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kiểm (SN 1954), mẹ vợ Bính và chị Minh - vợ Bính. Nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là do thời gian gần đây Bính có tự ý mở rộng phần đất đang sống trong gia đình mẹ vợ để sử dụng vào mục đích cá nhân, không hỏi ý kiến gia đình nên dẫn đến việc đau lòng trên. Sau khi dùng con dao quắm đâm mẹ vợ tử vong và đâm vợ trọng thương, Bính khóa trái cửa, tự sát trong nhà. Trong ảnh: Công an điều tra vụ án. (Ảnh: Người đưa tin) 7. Vụ hai mẹ con chủ xổ số giết người ném xác phi tang: Khoảng 11h ngày 28/3, một người dân xã An Lương, huyện Thanh Hà (Hải Dương) phát hiện bao tải trôi trên cửa cống Gừng (thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà), bên trong có một xác người đàn ông bị trói chân, tay nên đã báo Công an huyện Thanh Hà. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Xuân T (SN 1974, ở xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Trong ảnh: Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. (Ảnh: Dân Việt) Sau 10 giờ điều tra, sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt thông tin ngày 20/3, nạn nhân T. trúng đề với số tiền lớn, nhà chức trách đã xác định nghi phạm số một là mẹ con bà Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, chủ đại lý xổ số, ở Thanh Hà, Hải Dương) và Mạc Văn Duy (22 tuổi, con trai bà Mến. Trong ảnh: Mẹ con nghi can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND) Hai mẹ con bà Mến khai, ngày 19/3, ông T. đến đánh 1,5 triệu đồng tiền đề. Lo nếu khách trúng sẽ không có khả năng trả, bà Mến sai con mang một phần số tiền này "san" cho chủ đề khác. Dọc đường đi, Duy vào hàng internet và đã tiêu hết số tiền này. Đến tối, khi biết ông T. trúng số đề, Duy mới thú nhận với mẹ. Sáng 20/3, bà Mến đi vay mượn khắp nơi được 32 triệu đồng trả trước cho ông T. số tiền còn lại bà Mến hẹn đến chiều cùng ngày sẽ trả. Không còn khả năng vay tiền để trả, Duy bàn với mẹ sẽ giết người để quỵt nợ. Trong ảnh: Ngôi nhà của mẹ con nghi phạm – nơi ông T. bị sát hại (ảnh: KT) Theo hẹn, chiều cùng ngày ông T. đi xe máy sang nhà bà Mến để lấy tiền thì bị Duy dùng dây vải trắng siết cổ, mang xác vào buồng giấu. Đến nửa đêm, hai mẹ con mang xác nạn nhân chở sang xã Thanh Thủy, vứt xuống sông Thái Bình phi tang. 6 ngày sau, Duy mang xe máy của ông T. về Hà Nội gửi ở nhà anh trai. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 mẹ con nghi can Nguyễn Thị Mến” và Mạc Văn Duy về tội giết người, cướp tài sản. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. 8. Vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Điện Biên: Khoảng 15h30 chiều 11/2, Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực lán nương thuộc bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng làm chết 3 người trong một gia đình gồm: Ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi) - là vợ ông Dơ và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi). Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất nương. Nghi can chính gây ra vụ trọng án được xác định là Sùng A Thò (31 tuổi), là hàng xóm của các nạn nhân. Sau khi dùng dao phát nương chém chết 3 người, đối tượng đã bỏ trốn. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án truy xét và huy động tối đa các lực lượng tiếp tục truy bắt đối tượng. Gần 14h chiều 12/2, lực lượng chức năng đã bắt Sùng A Thò khi y đang lẩn trốn tại bản Phi Công, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà. Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu kiệt sức, người lả dần đi, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa đối tượng đến Trạm y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau thì đối tượng tử vong. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trong dạ dày Sùng A Thò có nhiều lá ngón. Rất có thể biết không thể trốn thoát, nên nghi phạm đã ăn lá ngón tự tử. Trong ảnh: Nghi phạm Sùng A Thò./.

