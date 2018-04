Những vụ công chức ngang nhiên sát phạt ngay trong phòng làm việc

Chiều 3/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang ập vào ngôi nhà ở huyện Giồng Riềng, bắt quả tang 6 người đang đánh bài ăn tiền. Trong ảnh, nhiều người dân địa phương theo dõi cảnh sát vây bắt ổ bạc. (Ảnh: VnExpress) Hơn 300 triệu đồng, một bộ bài tây... được thu giữ. (Ảnh: VTC News) Trong 6 con bạc (32-56 tuổi, quê Kiên Giang và Hậu Giang) bị tạm giữ để điều tra, có hai cán bộ thuế ở huyện Giồng Riềng và một cán bộ của chi nhánh ngân hàng tại địa phương. Trong ảnh, các con bạc bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: VnExpress) Khoảng 17h ngày 27/2, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc tại nhà của ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, địa chỉ tại số 46, đường Thái Phiên, phường Tân An. Công an thu giữ 10 triệu đồng trên chiếu bạc và 23 triệu đồng trong ví của các đối tượng. Trong ảnh, căn nhà của Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nơi 6 đối tượng tổ chức đánh bạc (Ảnh: VTC News) Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Trung Thành nói không biết có vụ đánh bạc ở nhà mình bởi thời gian đó ông đi công tác. Theo lời kể lại của vợ ông Thành, ngày 27/2, một số người bạn của gia đình từ TP.HCM đến nhà chơi và vợ ông gọi thêm vài người bạn ở TP Buôn Ma Thuột tới nhà tổ chức ăn trưa. Sau đó, vợ ông đi làm, những người bạn ở nhà. Khi vợ ông trở về thì thấy công an ập vào bắt giữ những người đánh bạc tại nhà. Trong ảnh, Giấy đi đường công tác vào ngày 27/2 của ông Thành (Ảnh: Dân Trí) Trưa 5/9/2017, Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) từ nguồn tin báo đã bất ngờ ập vào, bắt quả tang 6 cán bộ xã xã Vạn Phúc đang đánh bạc ngay trong phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã. Trong ảnh, trụ sở xã Vạn Phúc, nơi 6 cán bộ xã đánh bạc trong phòng Bí thư Đảng ủy xã (Ảnh: Người Lao Động) Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi đánh bạc của nhóm cán bộ này, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang): Phạm Phú Khơi (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã); Phạm Văn Chuộng (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã); Phạm Khắc Thả (Chủ tịch MTTQ xã), Trần Văn Giới (cán bộ văn phòng xã), Phạm Hữu Khiêm (cán bộ văn hóa xã) và Nguyễn Bách Thuấn (cán bộ địa chính - xây dựng xã) về hành vi đánh bạc. (Ảnh: giadinh.net) Tại phiên tòa xét xử, TAND huyện Ninh Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Phú Khơi - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phúc từ 7 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ. Các bị cáo: Khiêm,Thả, Chuộng, Giới, Thuấn bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 125 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Trong ảnh, các bị cáo tại phiên tòa xét xử (Ảnh: giadinh.net)

