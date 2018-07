Những vụ hành hạ dã man người giúp việc gây phẫn nộ dư luận

Những ngày qua, dư luận hết sức phẫn nộ trước việc chị Y Nhiêu (23 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, trú tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đi làm thuê bị tra tấn dã man như thời trung cổ. Trong ảnh: Y Nhiêu được chăm sóc sức khỏe, chữa trị các vết thương tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei. (Ảnh: Khoa Điềm) Theo lời kể của Y Nhiêu, trước đó cô vẫn làm việc bình thường. Nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, cô bắt đầu bị bà chủ tên Nga (39 tuổi, phường Thống Nhất, TP Pleiku) hành hạ, đánh đập bằng nhiều ngón đòn kinh khủng. Thường là sau khi bà này dùng ma túy, đổ cho Y Nhiêu tội trộm tiền để lấy cớ đánh đập, hành hạ cô. Bà dùng bàn là hơ nóng lên rồi dí vào người Nhiêu, lấy cây sắt hơ vào lửa đánh rồi lấy kìm cắt kẽm để cắt tai. Trong ảnh: Vết thương trên cơ thể Y Nhiêu. (Ảnh: Người Lao động) Bà Nga cùng một nhân viên tên Na làm ở đó đã lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt, cắt vào người, lấy búa đập rồi dùng kìm nhổ răng Y Nhiêu. Bà Na cũng lấy cái khò thui trụi tóc đi rồi dùng dao lam cạo. Bà còn dùng búa đập vỡ xương tay, lấy cây gỗ có gắn đinh đập vào vùng kín và ngực nạn nhân. Lúc chảy nhiều máu quá thì bà Nga cũng không đưa đi viện mà chỉ lấy lá mì đắp lên vết thương. (Ảnh: Người Lao động) Đáng sợ hơn, khi chị Y Nhiêu có thai với bạn trai (khoảng 5 tháng) vì bị bà chủ đánh đập nhiều quá khiến cái thai chết trong bụng. Bà Nga liên tục đánh và đạp vào bụng chị và nói "nếu là con của chồng tao thì tao giữ, còn không thì tao đập cho chết". Khi Y Nhiêu bị đau bụng, ra máu, bà Nga bắt chị mang con chôn ở bãi đất trống gần nhà. Trong ảnh: Dãy nhà trọ, nơi Y Nhiêu bị tra tấn như thời trung cổ. Đến ngày 10/7, khi bà Nga dọa sẽ cắt lưỡi thì chị Nhiêu đã lợi dụng lúc đi đổ than để bỏ trốn. May mắn sau đó, nạn nhân được một người dân cho ăn uống, tắm rửa và cho tiền để về nhà. Trong ảnh: Y Nhiêu bị bà chủ bẻ gãy 3 chiếc răng. (Ảnh: Người Lao động) Ngày 22/7, công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã vào cuộc điều tra vụ việc chị Y Nhiêu bị một chủ quán cà phê hành hạ, tra tấn dã man. Báo Lao động dẫn lời công an TP Pleiku cho biết, người đánh đập Y Nhiêu bị “ngáo đá” và sử dụng ma túy. Bước đầu, công an đã đưa bà này vào Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai để cách ly, coi như là một biện pháp “giam lỏng”. Trong nahr: Trên phần đầu chị Y Nhiêu chi chít những vết thương do bà Nga gây ra. (Ảnh: Lao Động) Quá trình lấy lời khai, bà chủ quán cà phê thừa nhận dùng dao chặt vào ngón tay và đánh đập chị Y Nhiêu. Ảnh: (Lao động) Trước đó, vào năm 2012, dư luận bàng hoàng, căm phẫn tột độ trước hành vi bạo hành dã man người giúp việc ở quận Ba Đình, Hà Nội. Theo đó, bà Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) có đơn trình báo gửi Công an phường Kim Mã, quận Ba Bình, tố cáo các hành vi bạo hành dã man của bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, hộ khẩu thường trú tại Nhật Tảo, Đông Ngạc, huyện Từ Liêm - Hà Nội). Theo tố cáo của bà Phương, trong thời gian giúp việc nhà cho bà Minh tại số nhà 16 ngõ 95 Kim Mã, bà Minh đã dùng tay và dép ghè vào mắt, đá đấm vào thân thể; dùng guốc, máy sấy tóc … để đánh lên đầu bà. Trong ảnh: Nạn nhân Phạm Thị Phương điều trị tại bệnh viện.(Ảnh: An ninh Thế giới) Thậm chí, theo bà Phương, bà Minh còn bắt ăn ớt kèm theo bắt uống nước nóng... Cực hình dã man nhất, theo bà Phương, là ép bà vào nhà tắm, cởi hết quần áo rồi dùng vòi nước nóng phun vào ngang bụng, lưng, chỗ kín làm bà bị phỏng nặng, đi vệ sinh rất khó khăn, đau đớn. Trong ảnh: Những vết bỏng lớn vùng bụng của bà Phương. (Ảnh: Người Lao động) Đã vậy, thời tiết rét đậm, bà Minh còn bắt bà Phương ngủ dưới đất, lột hết quần áo, bật quạt thổi vào người, khiến bà càng đau buốt tột cùng. Cũng theo đơn tố cáo, bà Minh còn đe dọa sẽ cho bà Phương uống thuốc chuột để chết và cho vào bao tải để ném xuống sông Hồng cho mất tích. Trong ảnh: Người thân trảo nước mắt căm phẫn khi chăm sóc bà Phương. (Ảnh: Người Lao động) Trả giá cho hành vi của mình, vào tháng 5/2012, bà Trần Thị Tuyết Minh đã bị TAND quận Ba Đình tuyên 18 tháng tù giam. Trong ảnh: Bị cáo Trần Thị Tuyết Minh tại tòa. (Ảnh: Người Lao động) Có lẽ dư luận không thể nào quên hình ảnh cậu bé Hào Anh cách đây 7 năm khi đó 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ như: bẻ răng, kẹp đứt môi, dí sắt nung đỏ vào người. Trong ảnh: Cậu bé Hào Anh với những vết thương trên cơ thể. Ảnh: TTXVN. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi li dị chồng, bà Thoa (mẹ Hào Anh) đã gửi con cho vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm để giúp việc sản xuất kinh doanh tôm giống. Trong thời gian này, vợ chồng Giang, Thơm cho rằng Hào Anh lười biếng, chậm chạp, làm không vừa ý, không biết vâng lời cho nên thường xuyên đánh đập, hành hạ bằng nhiều công cụ và thủ đoạn khác nhau; nhiều lúc thay nhau đánh Hào Anh; đồng thời xúi giục, lôi kéo hai người giúp việc khác là Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Huỳnh tiếp tay đánh đập Hào Anh. Trong ảnh: Cậu bé Hào Anh với chi chít vết thương trên cơ thể. Việc đánh đập, hành hạ dã man cháu Hào Anh diễn ra nhiều nhất là vào tháng 4/2010 cho đến khi quần chúng phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng. Theo kết quả giám định pháp y về thương tích của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cà Mau: mức độ tổn hại sức khỏe của Hào Anh là 66,83%. (Ảnh: Vnexpress) Sau đó, Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam chồng chủ trại là Huỳnh Thanh Giang, cho tại ngoại vợ là Mã Ngọc Thơm để nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, bị dân chúng phẫn nộ liên tục vây nơi ở để yêu cầu trừng trị thích đáng, Thơm hoảng sợ làm đơn xin vào trại giam. Công an tiếp tục bắt Thơm. Trong ảnh: Hào Anh được mẹ chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: Vnexpress) Sau quá trình xét hỏi, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa tuyên phạt các bị cáo: Huỳnh Thanh Giang 23 năm tù giam; Mã Ngọc Thơm, 23 năm tù giam; Lâm Lý Quỳnh, 1 năm 6 tháng tù giam và Lưu Văn Khánh, 1 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo đã bị truy tố với các tội danh: “Cố ý gây thương tích và hành hạ người khác” theo theo quy định tại điều 104 và 110 của Bộ luật hình sự. Trong ảnh: Vợ chồng chủ trại tôm và hai đồng phạm tại tòa. (Ảnh: Vnexpress).

