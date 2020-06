Nỗi đau ma túy: Giọt nước mắt muộn màng của kẻ tử tù

Lòng tham - Đó là câu nói của những trinh sát, điều tra viên về tội phạm ma túy. Vì lòng tham, những “con nghiện” trở thành “con buôn” và những “con buôn” trở thành “ông trùm”. Vì tham nên tất cả loại tội phạm này sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình cho những chuyến “hàng trắng” xuyên biên giới với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, manh động.

Mỗi chuyến hàng trót lọt mang lại số tiền khổng lồ, khiến những tên trùm ma túy không ngừng mở rộng địa bàn, chiêu mộ thêm người để vận chuyển hàng trăm bánh ma túy qua biên giới. Loạt phóng sự "Nỗi đau ma túy" phản ánh thực tế này.

Nguyễn Bá Ngọc khi bị bắt giữ

Trong trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Nguyễn Bá Ngọc đã rơi những giọt nước mắt, tỏ ra ăn năn với những hành vi phạm tội của mình. Tiếc rằng, sự hối hận đó quá muộn màng bởi Ngọc đã bị kết án tử hình khi tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào qua Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Trong chuyên án 518-NT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 13 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc, 1 người Lào, thu giữ 72 bánh heroin được cất giấu tinh vi trong tủ lạnh cùng nhiều vật chứng liên quan.



Tử tù Nguyễn Bá Ngọc, SN 1988, trú tại tổ 10, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, là một mắt xích quan trọng, tham gia đắc lực trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ngọc có vai trò là cầu nối, liên lạc, kết nối gặp gỡ các đối tượng với nhau để giúp đối tượng người Lào tên Inthavon Paseuth chốt lại thông số hàng hóa.

Inthavong Paseuth khi bị bắt giữ

Trượt dài trong những lần ăn chơi, tụ tập, Ngọc bước chân vào con đường buôn ma túy lúc nào không hay. Mỗi lần trở về quê Yên Bái, đối tượng này ăn tiêu như đại gia, luôn tỏ ra mình là người có tiền. Khi đã trót nhúng chàm, Ngọc không thể rút ra, bởi y đã là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy này.



“Anh ấy hay sang đây hay gọi em đi ăn uống chơi bời nhậu nhẹt. Anh người Lào có trang trại ở bên Lào, lúc thiếu người, anh ấy gọi bảo sang quản lý cho anh ấy một thời gian. Thực sự nếu biết ngay từ đầu dính dáng đến ma túy, em sẽ không làm. Đến lúc vỡ lở ra rồi, mình đi cùng anh ấy, làm việc cùng anh ấy như vậy thì phải chấp nhận thôi. Những ai chưa dính đến ma túy thì đừng sa ngã vào con đường này, chơi với ai làm việc gì thì xác định rõ ràng không phạm pháp, vi phạm pháp luật ”, Ngọc nói trong sự hối hận.



Hà Hồng Quân

Hà Hồng Quân, hay còn gọi là Quân Sẹo, SN 1975, người dân tộc Nùng, cũng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy bị công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá trong chuyên án 518-NT. Quân từng thụ án tại Trung Quốc. Với vốn tiếng Trung có thể giao tiếp và sẵn mối quan hệ với giới tội phạm vùng biên, Hà Hồng Quân được đánh giá là đối tượng “quái”, mưu mô xảo quyệt. Sau khi thụ án hơn 10 năm, được mãn hạn, Quân tiếp tục “ngựa quen đường cũ” giao du với các băng nhóm tội phạm. Chỉ một thời gian ngắn, đối tượng này đã nhanh chóng “phất” lên với khối tài sản nhà cửa, đất, xe cộ…khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Giờ đây, khi ở trong 4 bức tường của trại giam, Hà Hồng Quân không nghĩ đến tiền, bởi chẳng tiêu được khi đã bị kết án tử hình. “Những người ở ngoài tốt nhất đừng nên buôn ma túy. Cuối cùng mình cũng chẳng tiêu được tiền đó, bị bắt, bị tử hình là thôi. Nếu có cơ hội được làm người, tôi sẽ không vi phạm pháp luật nữa”, Quân bày tỏ.



Chuyên án 518-NT kết thúc với 5 án tử hình, 4 án chung thân cùng nhiều năm tù giam dành cho các bị cáo. Nhờ ma túy, tiền có thể kiếm được nhanh, được nhiều, nhưng dù tiền có nhiều đến mấy, một khi đối diện với cái chết, liệu có mấy ai còn suy nghĩ được về chúng, như chia sẻ của Thượng tá Lê Ngọc Hạnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.



“Hầu hết các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong các đường dây tội phạm ma túy đều có kinh tế khá giả, giàu có. Nhiều đối tượng cộm cán đã thu về có lẽ phải hàng triệu USD qua nhiều phi vụ. Tuy nhiên tiền không phải là tất cả mà tính mạng con người mới là quan trọng. Đến khi không còn gì nữa thì tất cả tiền, tài sản cũng chỉ là di sản mà thôi”, Thượng tá Lê Ngọc Hạnh chia sẻ.



Theo Trung tá Vũ Huy Bình, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, lợi nhuận ma túy mang lại cho các đối tượng rất lớn, trong khi mặt hàng ma túy lại rất nhỏ. Để phát hiện, bắt giữ không phải dễ dàng. Các đối tượng đã nhúng chàm, dù chỉ 1 phân, 1 chỉ, 1 cây và đến mức 1 bánh thì mức hình phạt của pháp luật áp dụng rất cao. Mỗi một đối tượng lại có hoàn cảnh khác nhau, kẻ do điều kiện kinh tế khó khăn, đối tượng cần tiền để ăn chơi, mua sắm và bị rủ rê, lôi kéo… Nhưng tựu chung lại là “lòng tham”. Mặt khác, một số đối tượng tham gia vào đường dây là những đối tượng nghiện ma túy, lệ thuộc vào ma túy, do vậy bị những đối tượng chủ mưu cầm đầu dẫn dắt, trở thành tay sai đắc lực. Cũng có nhiều đối tượng thu lợi nhuận rồi, muốn dứt ra khỏi đường dây nhưng bị các đối tượng khác khống chế, đe dọa nên không thể dứt ra mà càng ngày càng dấn sâu hơn..

Trung tá Vũ Huy Bình cho biết: “Đa phần các đối tượng đều có suy nghĩ, 1 bánh cũng tử hình thì thà rằng ta buôn trăm bánh đi, nếu có bị bắt thì cũng chỉ thế thôi, nếu mà thoát được thì số tiền kiếm được sẽ là gấp bội. Do vậy, các đối tượng lấy đó làm mục tiêu, cố gắng thực hiện hành vi phạm tội đến cùng”.



Vì lòng tham, nhiều đối tượng trong các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nặng thì tử hình, nhẹ thì chung thân. Giờ trong trại giam chờ thi hành án, những tử tù dù có hối hận, dù có ăn năn, nhưng cũng không thể xóa hết những đau thương vì "gieo rắc” cái chết trắng cho bao gia đình./.