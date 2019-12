Nóng 24h: Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát bị bắt vì tội danh gì?

Công an Quận 9, TPHCM phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát để khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Nguyễn Hữu Kha bị lực lượng chức năng bắt tại TPHCM, sau đó di lý về nhà riêng tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để khám xét.