Ông Trần Bắc Hà: Từ ông chủ ngân hàng quyền lực đến “tội chồng tội“

Mới chỉ gần 2 tháng sau khi bị khởi tố, ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà tiếp tục bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung. Trong ảnh: Ông Trần Bắc Hà (ảnh: Soha) Cụ thể, ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng liên quan đến bị can Trần Bắc Hà và đồng phạm. Đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, cơ quan điều tra bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng. (ảnh: CafeF) Trước đó, ngày 22/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO3) ra Quyết định khởi tố bị can Trần Bắc Hà về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (ảnh: VNexpess) Tại kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận. (ảnh: Zing.vn) Theo đó, UBKTTW thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị. (ảnh: Lao Động) Ông Trần Bắc Hà bắt đầu gia nhập BIDV năm 1981 khi 25 tuổi với tấm bằng cử nhân Tài chính kế toán, ông Hà mất 10 năm để trở thành Giám đốc BIDV Chi nhánh Bình Định. (ảnh: Chứng khoán Đông Á) Đến tháng 10/1999 (khi đã ngoài 40), ông Hà trở thành Phó Tổng giám đốc BIDV. (ảnh: Đời sống Việt Nam) Từ tháng 5/2003 đến tháng 12/2007, ông Trần Bắc Hà là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV. (ảnh: Tuổi trẻ) Tháng 1/2008, ông được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT BIDV và giữ chiếc ghế quyền lực này đến tận tháng 9/2016 khi nhận quyết định nghỉ hưu. (ảnh: Người Tiêu dùng) Cả sự nghiệp của ông Hà gần như gắn trọn với BIDV. Ông Hà có tới 35 năm làm việc và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT gần 9 năm tại ngân hàng này, một trong 4 ngân hàng gốc quốc doanh và thuộc top lớn nhất nước. (ảnh: VTC)

