Phá đường dây làm giấy tờ giả chiếm đoạt tiền tỷ của Công ty tài chính

Ngày 20/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin cho biết, Công an huyện Thuận Thành vừa điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, ở xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành); Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, ở huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội); Trần Văn Bào (29 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả

Từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit, trụ sở tại TPHCM, Phạm Ngọc Lượng, đối tượng chủ mưu trong vụ án, nắm rõ quy trình, thủ tục vay cũng như những kẽ hở trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay nên nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Từ các thông tin cá nhân trên mỗi chứng minh nhân dân giả mà Lượng tìm kiếm trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit, sau đó Lượng cùng Nguyễn Văn Hưng tìm và thuê người chụp. Tiếp tay cho hành vi phạm tội của Lượng và Hưng là Trần Văn Bào.



Có được những chứng minh nhân dân giả, Hưng và Lượng đưa những người được thuê chụp ảnh đến các ngân hàng mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại. Sau đó, Lượng rút tiền và chia cho các đối tượng.

Với thủ đoạn đó, bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính Fe Credit.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Tiến hành khám xét, Công an huyện Thuận Thành đã thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước, 1 bộ máy tính để làm phôi chứng minh nhân dân giả, 1 máy khắc dấu, 1 máy in màu, 1 máy in đen trắng, 1 máy ép plastic và 9 chứng minh nhân dân giả.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng./.