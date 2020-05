Phan Văn Anh Vũ: “Đề nghị không gọi tôi bằng tên khác“

Sáng 4/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ, 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng cùng 17 bị cáo khác, liên quan đến vụ án thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng. Có mặt tại tòa là 20 bị cáo đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Phiên tòa phúc thẩm do Thẩm phán Ngô Anh Dũng - Chánh tòa chuyên trách (TAND Cấp cao tại Hà Nội) làm chủ tọa.

Xuất hiện tại phiên phúc thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng - Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đều có sức khỏe tốt, trả lời rõ ràng các câu hỏi của chủ tọa.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên xử phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong số 3 bị cáo chủ chốt của vụ án này, cựu Chủ tịch Đà Nẵng - Trần Văn Minh có đơn kêu oan sau khi nhận phán quyết sơ thẩm và nói mình làm đúng theo chủ trương của thành phố. Trước đó, bị cáo Trần Văn Minh bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.



Cựu Chủ tịch Đà Nẵng - Văn Hữu Chiến làm đơn kháng cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại hình phạt và phần trách nhiệm dân sự. Bị cáo Chiến khẳng định, việc quy kết bị cáo có hành vi giúp Trần Văn Minh ký Quyết định 5870 ngày 12/7/2011 thu hồi và giao Công ty xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ diện tích 29 ha không đấu giá là bị oan.

Trong khi đó, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam 79) có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng VKSNDTC không đưa ra được chứng cứ buộc tội bị cáo; các kết luận giám định trong vụ án không khách quan…

HĐXX phiên phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại phần kiểm tra căn cước, bị cáo Phan Văn Anh Vũ được tòa đọc với "hai tên khác" là Trần Đại Vũ và Lê Văn Sáu. Về vấn đề này, bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị: "Tôi chỉ có một tên là Phan Văn Anh Vũ. Còn về cái tên Trần Đại Vũ và Lê Văn Sáu nằm trong vụ án khác, không liên quan đến vụ án này".

Trong khi đó, cựu Chủ tịch Đà Nẵng - Trần Văn Minh có ý kiến với HĐXX: "Đề nghị triệu tập đại diện của Bộ Công an để xác định tính pháp lý trong việc ban hành công văn số 203 ngày 24/11/2009 do Trung tướng Bùi Văn Nam (Thứ trưởng Bộ Công an) ký gửi cho tôi về việc đề nghị cho phép đơn vị thuộc lực lượng tình báo là Công ty xây dựng Bắc Nam 79 được mua đất".

Đồng thời, bị cáo Trần Văn Minh cũng đề nghị HĐXX triệu tập Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ để làm rõ thêm về việc chuyển đổi mục đích sử dụng với một số lô đất liên quan đến vụ án.