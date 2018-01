Phan Văn Anh Vũ - từ đại gia bất động sản ở Đà Nẵng đến lúc bị bắt

Thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an chiều 4/1 cho biết, khi bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận, bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật vào chiều cùng ngày. Ông Phan Văn Anh Vũ được biết đến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM; Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án cũng như nhiều công ty. Ông Vũ được cho là có liên quan đến việc mua bán 31 dự án nhà, đất công sản và nhà đất cơ quan trong vòng 10 năm trở lại đây. Quá trình vào cuộc điều tra về hành vi làm lộ bí mật, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Vũ tại đường Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) vào tối 21/12/2017. Trong ảnh, nhà riêng của ông Vũ ở số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời với việc khám xét nhà riêng, cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét công ty của ông Vũ. Trong ảnh, một dự án nhà đất công sản ở đường Bạch Đằng liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ. Theo thống kê của Sở Xây dựng Đà Nẵng, Công ty Bắc Nam 79 là công ty đã mua nhiều nhà công sản hóa giá trị nhất Đà Nẵng thời gian vừa qua. (Ảnh: PV) Ngay sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng). Ông Vũ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự. Ngày 2/1, website của Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) có tên miền www.ica.gov.sg đăng tải thông tin, Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) xác nhận đã tạm giữ người có tên 'Phan Van Anh Vu' từ ngày 28/12 vì “vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh”. Báo Straits Times của Singapore cũng đăng tin một nhân vật có tên 'Phan Van Anh Vu' bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore ngày 28/12. Bài báo có bức ảnh ông Phan Văn Anh Vũ - người đang bị cơ quan chức năng Việt Nam truy nã. Theo thông tin trên Tuổi Trẻ online, tháng 9/2012, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra một số dự án có liên quan đến ông Vũ như khu Công viên An Đồn, Khu đô thị Harbuor Ville của Công ty CP Đầu tư Mega, Khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch, Dự án Phú Gia Compoud phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Khu dịch vụ du lịch nhà hàng - café - bar và bến du thuyền (khu vực trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng, phía Tây cầu Rồng)... ... và Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, Lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Phú Gia Villa Compound phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Khu du lịch ven biển đường Trường Sa (4,5ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Trong ảnh, một trong những dự án "khủng" của đại gia Vũ "nhôm"

