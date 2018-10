Phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ngà voi ở Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa biểu dương thành tích của Cục Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trong việc phát hiện, ngăn chặn thành công vụ vận chuyển trái phép ngà voi, vảy tê tê số lượng lớn tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

Hiện trường vụ việc

Chiều 4/10, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan Đà Nẵng kiểm tra hành chính hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Trường Sử, có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An. Công ty này nhập Cotainer hàng từ Nigieria về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong Container có chứa ngà voi, vảy tê tê với số lượng lớn cùng nhựa phế phẩm và một số hàng hóa khác.

Đây là mặt hàng cấm buôn bán, vận chuyển. Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.