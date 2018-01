Sáng nay, xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh

Sáng nay (8/1), Toà án nhân dân TP HCM mở phiên toà xét xử giai đoạn 2, vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng (VNCB), nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và các đồng phạm. Bị cáo Phạm Công Danh (Ảnh: TTXVN)

Liên quan đến vụ án này có 46 bị cáo bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", trong số đó 2 bị cáo từng là lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Sacombank là Trầm Bê, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phan Huy Khang, nguyên Tổng giám đốc. Liên quan trong vụ án, có 7 ngân hàng, hàng chục công ty và gần 200 người được toà triệu tập với vai trò đại diện đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, lợi dụng là người nắm quyền chi phối Ngân hàng Xây dựng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân 29 công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân đứng tên hồ sơ vay vốn tại 3 ngân hàng. Sau đó, Danh dùng tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng tại các ngân hàng này để cầm cố và trả nợ thay, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 6.126 tỷ đồng.

Liên đới chịu trách nhiệm trong việc gây thiệt hại số tiền nói trên, cáo trạng xác định hai cựu lãnh đạo Sacombank đã trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng 1.835 tỷ đồng.

Trước đó, bị cáo Phạm Công Danh đã bị Toà án nhân dân TPHCM tuyên phạt 30 năm tù và Toà án nhân dân Cấp cao tại TPHCM tuyên giữ nguyên mức án trong các bản án sơ thẩm và phúc thẩm về các tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho nhà nước trên 9.000 tỷ đồng.

Dự kiến phiên toà diễn ra trong một tháng./. Truy tố Phạm Công Danh và 45 bị can trong giai đoạn 2 đại án ngàn tỷ Trước đó, bị can Phạm Công Danh và 14 bị can khác đã bị TAND TPHCM tuyên án trong vụ án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.