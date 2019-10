Sáng nay xét xử kín vụ cựu hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh ở Phú Thọ

Bị cáo Đinh Bằng My hầu tòa về các tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Đinh Bằng My tại tòa. (Ảnh: VTV24)

Trước đó, ông My bị cáo buộc đã lạm dụng, quan hệ tình dục với nhiều nam sinh bằng thủ đoạn gọi các em lên phòng riêng. Sau mỗi lần dâm ô, ông My cho các em kẹo bánh và 20.000 đồng đến 50.000 đồng.

Theo điều tra, có 7 nam sinh trở thành nạn nhân của ông My, trong đó nạn nhân trẻ nhất sinh năm 2005.

Phiên tòa xét xử kín theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên ngoài HĐXX, chỉ luật sư và đại diện gia đình các bị hại được tham dự. Phần tuyên án diễn ra công khai.

Cơ quan công tố chỉ rõ hành vi của ông Đinh Bằng My là "rất nghiêm trọng", ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các nam sinh và gây bất bình trong dư luận./.