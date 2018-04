Sớm muộn phải làm rõ vai trò của nhà mạng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Vụ án liên quan đường dây đánh bạc trực tuyến qua cổng game Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, đến thời điểm này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng cộng 88 bị can, bắt tạm giam hơn 40 người về 6 tội danh khác nhau.

Châu Nguyên Anh (trái) và Phạm Quang Minh (Ảnh: Bộ Công an cung cấp)

Mới đây nhất, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố đối với Châu Nguyên Anh (SN 1979), Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (SN 1984), Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Anh Tuấn (SN 1983), Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC và Nguyễn Đình Chiến (SN 1976), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT&T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Đối với Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh, cơ quan điều tra xác định, lợi dụng lợi thế và chức năng được cấp phép thanh toán trung gian và là một trong 9 đơn vị đầu tiên được cấp phép thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử hiện đại không dùng tiền mặt tại Việt Nam, 2 lãnh đạo của VNPT EPAY đã dùng các ứng dụng thanh toán trực tuyến mà VNPT EPAY đã triển khai, gồm thanh toán cho các dịch vụ trực tuyến, game online, thương mại điện tử để tham gia vào đường dây đánh bạc ngàn tỉ.

Như vậy bước đầu có thể thấy, cơ quan điều tra đang có hướng chứng minh hoạt động thanh toán đánh bạc qua thẻ cào tại các trung gian thanh toán là phạm pháp và việc các doanh nghiệp viễn thông thu lời thông qua phát hành thẻ cào để các đối tượng sử dụng đánh bạc là thu lời bất chính, tiến tới việc thu hồi số tiền này.

Theo tài liệu điều tra, tổng số tiền tham gia đánh bạc qua cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) là 9.583,2 tỉ đồng, trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%. Ước tính trong đó doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông).

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV.VN về việc liệu các nhà mạng viễn thông có bị xem xét trách nhiệm pháp lý hay không khi một lượng lớn thẻ cào không hề được sử dụng vào dịch vụ viễn thông, luật sư Nguyễn Hoài Nam (Hãng luật Intercode, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đó là hiểu biện của sự quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của các nhà mạng viễn thông. Như vậy, việc cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm của các nhà mạng là cần thiết. Trường hợp xác định được các công ty viễn thông biết được số tiền hưởng lợi này là từ việc con bạc mua thẻ cào thanh toán đánh bạc thì tùy vào mức độ vi phạm có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng với đó, cơ quan điều tra nhất thiết phải điều tra, làm rõ số tiền mà doanh nghiệp viễn thông được hưởng lợi. Nếu có đủ căn cứ xác định đó là số tiền được hưởng lợi bất chính thì về nguyên tắc phải thu hồi, sung công quỹ Nhà nước.

Theo đó, Cơ quan điều tra sẽ lập tài khoản tạm giữ tại ngân hàng và yêu cầu doanh nghiệp viễn thông nộp số tiền này vào tài khoản. Sau khi vụ án được xét xử và bản án có hiệu lực tuyên các nhà mạng thu lời bất chính thì số tiền này chính thức bị thu hồi và sung công quỹ nhà nước. Nếu bản án xác định không phải tiền được hưởng lợi bất chính thì sẽ trả lại cho doanh nghiệp viễn thông. Việc thu hồi số tiền thu lời bất chính được thực hiện theo qui định pháp luật và không có bất cứ trở ngại khó khăn nào.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Như vậy, việc cơ quan điều tra làm việc với các nhà mạng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các nhà mạng này trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ chỉ là sớm hay muộn./.

