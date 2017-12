Tài xế container hất văng CSGT Hà Tĩnh xuống đường lĩnh 10 năm tù

Ngày 26/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thành Hưng (SN 1991, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) về tội Giết người và Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Từ Công Thọ (SN 1973, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bị truy tố tội Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Thượng úy Đức bị xe container do tài xế Hưng điều khiển mang đi 200m

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 16h30’ ngày 30/6, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Tổ công tác Phòng CSGT đường bộ và đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe container BKS 77C-016.47 kéo theo rơ moóc mang BKS 77R-001.37 do Phan Thành Hưng vi phạm tốc độ quy định nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Mặc dù được yêu cầu, nhưng Hưng không xuất trình giấy tờ mà bỏ lên xe ngồi. Khoảng 15 phút sau, Hưng điều khiển xe chạy, lúc này có 2 cảnh sát đang đứng trước đầu xe. Do bị bất ngờ, Thượng úy Lê Hồ Việt Anh kịp thời tránh né, còn Thượng úy Nguyễn Anh Đức buộc phải bám vào cần gương phía đầu xe.

Trên quãng đường khoảng 200m, tài xế Hưng liên tục lạng lách khi Thượng úy Đức đang đu bám trên cần gương.

Do lực hất khi xe chao đảo, Thượng úy Đức bị rơi xuống đường, văng trúng dải phân cách, bị chấn thương nặng.

Thượng úy Đức sau đó được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tổ CSGT đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo, chặn đón và yêu cầu tài xế Hưng dừng xe, tuy nhiên Hưng cố thủ trên cabin. Lực lượng chức năng phải dùng nhiều biện pháp thuyết phục, Hưng mới xuống trình diện.

Bị cáo Hưng tại tòa

Tại cơ quan công an, tài xế Hưng khai tên giả trùng với tên đăng ký trong bằng lái là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Sau đó, ngày 3/7, Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ việc này.

Lúc này, một người tên Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã gọi điện thoại đến cơ quan điều tra báo tin tài xế Hưng lấy thông tin của mình trên mạng để làm giả bằng lái xe hạng FC.

Bị lộ tẩy hành vi làm giả giấy tờ, tài xế Hưng đã thừa nhận do không đủ điều kiện cấp bằng lái FC để điều khiển xe container nên đã lấy thông tin cá nhân của anh Châu trên phần mềm tra cứu bằng lái xe của Bộ GTVT để làm giả bằng lái hạng FC.

Trong phiên xét xử hôm nay, bị cáo Từ Công Thọ (SN 1973, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định), người làm giả bằng lái xe cho tài xế Hưng khai do Hưng chưa đủ điều kiện cấp bằng lái xe FC nên Thọ đã làm giả bằng lái xe cho Hưng với tên Lưu Văn Châu.

Xét tính chất phạm tội và các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Hưng 8 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù. Bị cáo Từ Công Thọ 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức./.

