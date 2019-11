Tài xế gây tai nạn làm 4 người chết bị đề nghị mức án 10-11 năm tù

Sáng 27/11, Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, người lái xe container gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong, 25 người bị thương và hư hỏng 21 xe mô tô các loại vào ngày 2/1/2019.

Phạm Thành Hiếu tại tòa.

Đến 11h30, Hội đồng xét xử quyết định kết thúc phần tranh luận để bước vào phần nghị án. Tuy nhiên, do đây là vụ án phức tạp, nhiều bị hại nên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức quyết định sẽ tuyên án vào ngày 28/11.



Theo cáo trạng được công bố tại tòa, sáng ngày 2/1/2019, tài xế Phạm Thành Hiếu được Công ty TNHH Thạnh Đức, trụ sở tại huyện Bến Lức, giao xe container biển kiểm soát 62C-043.48 kéo rơ móc biển kiểm soát 62R-001.08 chở 2 container rỗng đi thành phố Tân An để nhận gạo thành phẩm chở đi cảng Cát Lái, TPHCM. Trong lúc đi nhận hàng, giờ ăn trưa Hiếu có cùng bạn bè uống 1,5 lít rượu.

Đến 14h30 cùng ngày, Hiếu chạy xe chở 2 container chứa gạo lên đến 46 tấn (tải trọng cho phép của phương tiện chỉ được chở tối đa 33 tấn) đi giao hàng. Khi điều khiển phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A, lúc 15h30, đến đoạn ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, do nhận định chủ quan, thiếu chú ý quan sát, xe của Hiếu đã đâm trực tiếp vào 21 xe mô tô đang dừng đèn đỏ tại đây.

Vụ tai nạn khiến 4 người chết và 25 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 22h đêm 2/1/2019, gia đình đưa Hiếu đến Công an tỉnh Long An đầu thú. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của Hiếu cho thấy có nồng độ cồn trong máu và dương tính với heroin.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Phạm Thành Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận việc sử dụng ma túy. Về vấn đề này, đại diện Viện kiểm sát cho rằng cơ quan chức năng có đầy đủ chứng cứ để kết luận Hiếu có sử dụng ma túy.

Khi nói về quan điểm xét xử vụ án, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định: “Hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Thành Hiếu gây nguy hiểm cho xã hội và để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dù biết rượu bia, ma túy bị cấm nhưng vẫn cố ý vi phạm, khi gây ra tai nạn không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà cho xe chạy tiếp rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, thiếu đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra còn có biểu hiện đối phó với cơ quan chức năng khi uống thuốc giải rượu trong quá trình giải quyết án.”.

Trong quá trình thực hiện quy trình tố tụng, một số nạn nhân của vụ tai nạn đã có làm đơn bãi nại cho bị cáo. Bên cạnh đó, bị cáo Phạm Thành Hiếu trước đó tự nguyện ra đầu thú và trong quá trình điều tra, xét xử bị cáo có thái độ khai báo thành thật, ăn năn hối cải...là một phần tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo trong quá trình xét xử.

Tại tòa, bị cáo Phạm Thành Hiếu có những lời nói sau cùng xin lỗi nạn nhân, gia đình những người bị hại và xin Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Phạm Thành Hiếu mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ”./.