Tấn công trưởng công an xã vì bị nhắc đeo khẩu trang, lĩnh 12 tháng tù

Ngày 29/4, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Trường An (sinh năm 1991, ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.



Trần Trường An tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 10/4/2020, Tổ công tác Công an xã Lộc An đang trực chốt tại trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở ấp 6, xã Lộc An thì Trần Trường An điều khiển xe mô tô biển số 93T3-3750 lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và nhắc nhở An chấp hành các quy định, nếu tái phạm sẽ giữ phương tiện. Bị nhắc nhở, An tỏ thái độ khó chịu và tiếp tục điều khiển xe đi về nhà người thân nhậu.



Khoảng 17h cùng ngày, An lấy 1 con dao rồi điều khiển xe mô tô quay lại chốt kiểm soát dịch Covid-19. Một số người bạn cũng chạy theo kêu An quay về nhậu tiếp. Thấy nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, anh Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Công an xã Lộc An đi đến nhắc nhở. Lúc này, An rút dao từ túi quần đâm anh Phong nhưng trưởng công an xã né được, lực lượng trong chốt kiểm dịch chạy ra cản An lại. An bỏ chạy nhưng đã bị bắt ngay sau đó./.