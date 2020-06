Thiếu tướng Sùng A Hồng: Không có chuyện bức cung vụ “nữ sinh giao gà“

Sau hơn một ngày xét kháng cáo và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội vừa đưa ra phán quyết với 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên bị bắt cóc, cưỡng bức rồi sát hại.



HĐXX bác toàn bộ kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của bốn bị cáo; bác kháng cáo của gia đình bị hại cho rằng bỏ lọt tội phạm. Tòa phúc thẩm cũng xem xét tội danh của các bị cáo không kháng cáo nhưng nhận thấy bản án sơ thẩm là đúng người, đúng pháp luật nên tuyên y án sơ thẩm.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Sùng A Hồng

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 18/6, Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, trong quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi vi phạm pháp luật.

“Quan điểm của cơ quan điều tra là cứng rắn. Căn cứ vào nhân thân bị cáo thì không có tình tiết xem xét giảm nhẹ, nên dứt khoát phải có hình phạt thích đáng” – Thiếu tướng Sùng A Hùng khẳng định.

“Về lời khai của bị cáo nói rằng có bức cung, nhục hình?” – trả lời câu hỏi này, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định là không có. Vì trong quá tình điều tra, ngay từ ban đầu có sự tham gia, giám sát chặt chẽ của Viện Kiểm sát với vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn với bị can hay một đối tượng đều có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Còn việc bị cáo khai là theo quyền được luật định.

“Bùi Văn Công là một trong những đối tượng chủ mưu nhưng khi ra tòa vẫn nói không biết gì. Tôi theo dõi thấy nhân dân rất bức xúc, phản ứng mạnh và không đồng tình. Trong số đối tượng này, đối tượng Lường Văn Lả là đối tượng khai báo sớm nhất, nhưng sớm không phải trong 1 hay 2 ngày mà ít nhất cũng 1-2 tuần. Đối tượng lâu nhất là 2-3 tháng mới khai trên cơ sở tài liệu không thể chối cãi được, nên không có chuyện ép cung nhục hình ở đây. Ép cung nhục hình không thể có chuyện lấy lời khai trong 1 tuần hay vài tháng” – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.

Trước thông tin cả bị cáo và gia đình bị hại cho rằng còn có người liên quan vụ chưa được phát hiện, Thiếu tướng Sùng A Hồng một lần nữa nhấn mạnh cơ quan điều tra là toàn diện trên cơ sở tài liệu, chứng cứ.

“Tôi chưa nghe trực tiếp nhưng cũng đọc trên báo bố nạn nhân có nêu như vậy, nhưng khi báo chí hỏi lại thì ông ý nói là theo suy luận. Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rất toàn diện, khách quan trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và kết luận theo tài liệu, chứng cứ bản chất vụ án chứ không có chuyện suy luận” – ông Sùng A Hồng nói.

“Tôi cũng có thấy nhiều người nói về vấn đề chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của bị can, bị cáo. Nhưng chúng ta phải hiểu chứng cứ có nhiều loại, gồm chứng cứ trực tiếp, chứng cứ gián tiếp, chứng cứ giả, chứng cứ thật nên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xem xét rất tỉ mỉ, thậm chí đã tổ chức các cuộc họp liên ngành thẩm định, đánh giá chứng cứ. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ đó mới đưa ra kết luận để xử lý các đối tượng” – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phân tích thêm, đồng thời nhấn mạnh nhất quán quan điểm của cơ quan điều tra là cứng rắn, xử lý nghiêm minh căn cứ vào nhân thân của các bị can, bị cáo có rất nhiều tiền án tiền sự./.