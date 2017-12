Thông tin mới vụ côn đồ mang hung khí chặn xe “xin tiền” trên cao tốc

Liên quan đến vụ mang hung khí chặn xe cướp tài sản, thách báo công an ở Phú Thọ, ngày 30/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nhóm đối tượng chặn xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh) để xin tiền tài xế. Hiện lái xe khách bị các đối tượng cướp tiền đang tới cơ quan điều tra để làm việc”.

Một lãnh đạo Công an xã Phù Ninh thông tin, ngay khi nhận được thông tin, tối 29/12, cơ quan cảnh sát điều tra xác định được 10 đối tượng liên quan.

Trong đó, công an xác định có 8 đối tượng từ 15 đến 17 tuổi trú tại địa bàn xã Phù Ninh bị cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập vì liên quan tới vụ việc chặn xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Video: Chặn xe, trấn lột tiền trên cầu Phú Thọ, khoe chiến tích trên mạng xã hội

Theo vị lãnh đạo Công an xã Phù Ninh, các đối tượng sinh sống trên địa bàn xã đã bỏ học, sống lêu lổng, hầu hết là không có công việc ổn định.

Khi bị công an triệu tập, một đối tượng trú tại xã Phù Ninh cho biết, trước khi đi chặn xe xin tiền, các đối tượng đi uống bia sau đó không nhớ gì nữa.

Như VTC News đưa tin, tối 29/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên khoảng 11 người đứng trên đường cầm theo hung khí chặn ô tô, “xin tiền”.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, nhóm thanh niên này cầm dao, mã tấu chặn nhiều phương tiên giao thông , trong đó có một xe khách.

Nhóm thanh niên chặn xe "xin tiền" trên cao tốc. (Ảnh cắt từ clip)

Nhóm côn đồ liên tục nói “chào bà con” và chửi thề. Khi xe khách dừng lại, nhóm thanh niên tiếp cận ghế tài xế và hét lớn xin tiền, số khác cầm dao đi lòng vòng.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, một số người cho biết, đoạn đường nhóm thanh niên đứng là đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa bàn xã Phú Ninh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) và sẽ thông báo cho Công an huyện Phù Ninh nhưng nhóm thanh niên này vẫn hò hét thách thức và chửi bới./.