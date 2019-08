Thủ đoạn tinh vi của nữ quái cầm đầu đường dây lô, đề ở Hà Tĩnh

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng nữ trên địa bàn về tội đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Các đối tượng được dẫn giải đến cơ quan điều tra. (ảnh: CA)

Theo tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra, vào tháng 2/2019, Đội cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hương Khê phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn huyện với số lượng tiền lớn, nên xác lập chuyên án “ĐBLĐ 0819” để đấu tranh.

Cơ quan CSĐT nhận định, đây là một đường dây hoạt động khá tinh vi, các đối tượng ghi lô, đề chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Nhằm đối phó, qua mặt lực lượng công an, những đối tượng ghi lô, đề trong đường dây này thường sử dụng sim rác, thay đổi số điện thoại liên tục. Đặc biệt, sau khi chuyển tin nhắn ghi lô, đề, các đối tượng sẽ xóa ngay khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Sau quá trình tìm hiểu, bám sát, Đội CSHS Công an huyện Hương Khê phối hợp với Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh đã tìm được người đứng đầu đường dây là Đinh Thị Nga (SN 1979, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).



Dưới sự điều khiển của Nga, các “đại lý” cấp dưới có nhiệm vụ ghi lô, đề của các “con bạc” rồi chuyển cho Nga tổng hợp. Địa điểm các đối tượng ghi lô, đề không cố định mà liên tục thay đổi, ở nhà riêng, quán cà phê, vỉa hè... Các thông tin về đường dây này rất bảo mật do chúng hoạt động theo quy luật vòng tròn khép kín.

Tang vật thu giữ được. (ảnh: CA)

Ngày 6/8/2019, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tổ công tác của Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra các điểm ghi lô, đề do Đinh Thị Nga và các “đại lý” cấp dưới tổ chức. Ban chuyên án đã đồng loạt bắt 7 đối tượng liên quan, thu hàng chục điện thoại di động và hơn 40 triệu đồng tiền mặt.



Danh tính các đối tượng gồm: Đinh Thị Nga (SN 1979), Lương Thị Thanh Nga (SN 1981) cùng trú tại tổ dân phố 10; Trịnh Thị Nhung (SN 1973), trú tại tổ dân phố 15; Phan Thị Phương (SN 1974), Lê Thị Tình (SN 1982), trú tại tổ dân phố 11; Nguyễn Thị Nhung (SN 1973), trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê và Võ Thị Hồng (SN 1969), trú tại thôn Phố Hòa, xã Gia Phố (Hương Khê).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận: Đinh Thị Nga là người có vai trò điều hành, nhận bảng và “ôm” lô, đề. Các đối tượng không tụ tập trực tiếp đánh lô, đề như thông thường, mà hoạt động hoàn toàn qua tin nhắn điện thoại để qua mặt cơ quan chức năng.

Các “đại lý” cấp dưới có nhiệm vụ nhận ghi điểm rồi gửi tin nhắn cho Nga. Sau khi có kết quả, các đối tượng sẽ nhận tiền “hoa hồng” từ Nga. Trung bình, các đối tượng được hưởng lợi 20% trên tổng số tiền ghi lô, đề.



Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 9/7/2019 đến 6/8/2019, các đối tượng đã đánh bạc với nhau hơn 314 triệu đồng (chưa kể tiền thắng, thua).



Chuyên án hiện đang được Công an huyện Hương Khê tiếp tục điều tra mở rộng./.