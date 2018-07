Thực hư việc Công an khám nhà người tra tấn cô gái giúp việc ở Gia Lai

Chiều 23/7, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tên thường gọi là Nga, tại tổ 3, phường Thống Nhất) để củng cố các chứng cứ, vật chứng như búa, dao, kìm, bàn ủi… mà cô gái Y Nhiêu tố bị bà Hà dùng để tra tấn và gây ra những thương tích nặng nề. (Ảnh: VTC News) Công an Thành phố Pleiku cũng bác bỏ thông tin khám xét nhà bà Nguyễn Thị Hà, đây chỉ là việc kiểm tra theo thủ tục tố tụng cần thiết. Nếu các chứng cứ, vật chứng phù hợp với lời khai của nạn nhân và xác định có dấu hiệu tội phạm mới đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Như vậy, việc có khởi tố vụ án hay không vẫn còn phải đợi kết quả điều tra và có thể sẽ không diễn ra nhanh như mong đợi của nhiều người. (Ảnh: VTC News) Thông tin trên VTC News cho biết, cơ quan điều tra đưa bà Hà về nhà ở số 475, đường Lý Thái Tổ, tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku trong quá trình tiến hành kiểm tra và sau đó áp giải bà này quay về lại trụ sở. Trong ảnh, cơ quan công an đang tiến hành kiểm tra nhà bà Hà. (Ảnh: Công Bắc) Trước đó, ngày 22/7, thông tin trên phapluatplus.vn cho biết, Công an TP. Pleiku, Gia Lai đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Hà, tên gọi khác là Nga (39 tuổi, phường Thống Nhất, TP Pleiku) để làm rõ vụ việc. Công an thành phố Pleiku đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bà Hà dương tính với ma ma túy đá và xác định bà Hà nghiện ma túy nặng. Do đó, đã tiến hành đưa bà Hà đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai. Trong ảnh, dãy nhà trọ nơi cô gái Y Nhiêu bị hành hạ, đánh đập. (Ảnh: Công Bắc) Tại đây, đối tượng Hà thường xuyên la hét, quậy phá, ban đầu không chịu ăn uống. Lời khai của đối tượng vào thời điểm này lúc đúng, lúc sai. Một y sĩ tại cơ sở cho biết, Hà là đối tượng nữ ngáo ma túy nặng nhất trong hơn 20 năm trở lại đây mà cơ sở tiếp nhận. Muốn cắt cơn phải từ 15-45 ngày, lúc đó thần kinh mới tỉnh táo hoàn toàn. (Ảnh: Báo Gia Lai) Thông tin trên báo Gia Lai phản ánh, khi được hỏi về Y Nhiêu, đối tượng Hà nói rằng, không hề quen biết ai có tên như vậy. Khi phóng viên cung cấp hình ảnh của Y Nhiêu, đối tượng Hà tỏ ra bất ngờ, không nhận ra vì "trông như ma quỷ". (Ảnh: Tiền Phong) Hà cũng phủ nhận việc mình bạo hành Y Nhiêu mà nói rằng do Y Nhiêu nhiều lần bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, đập vỡ bóng đèn điện để bỏ vào thức ăn, sữa tắm cũng như đổ vào tai của Hà, cắt hết quần áo của Hà. Người phụ nữ này cho rằng, vết thương trên người Y Nhiêu là do bản thân Nhiêu tạo ra. Đối tượng Hà cứ nghĩ rằng, ai đó nhét mảnh chai, dây thép gai vào tai mình nên khó chịu, đau đầu; thường xuyên nghi ngờ, sợ sệt, đề phòng mọi thứ vì nghĩ người khác muốn hại mình, giết mình. Trong ảnh, Hà chỉ vào bàn chân bị thương cho rằng do bị Y Nhiêu bỏ mảnh bóng đèn vào giày. (Ảnh: Người Lao động) Như tin đã đưa, Y Nhiêu (SN 1995, ngụ xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum) do kinh tế quá khó khăn nên xuống TP. Pleiku (Gia Lai) tìm việc và được đưa vào làm việc ở quán cà phê của Nguyễn Thị Hà ở phường Thống Nhất. Sau đó, Hà đưa Y Nhiêu về phụ giúp việc gia đình. (Ảnh: Infonet) Theo trình báo của Y Nhiêu, đầu tháng 6/2018, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình nên đã tra tấn chị bằng các hình thức: dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người... Thậm chí còn lấy bàn ủi nóng dí vào người, dùng búa, kìm bẻ răng, dùng dao rạch mặt chị... một thời gian dài. (Ảnh: Zing) Theo lời kể của Y Nhiêu, thường là sau khi bà này dùng ma túy, rồi đổ cho Y Nhiêu tội trộm tiền để lấy cớ đánh đập, hành hạ cô.(Ảnh: Người Lao Động) Hậu quả của những trận đòn tra tấn, hành hạ, cái thai 5 tháng tuổi của YNhiêu với bạn trai cũng bị sẩy. (Ảnh: Người Lao Động) Không chịu nổi các màn tra tấn, nhân lúc chủ sơ hở, Y Nhiêu đã trốn ra khỏi nhà. Nhờ sự trợ giúp của một số người dân, chị đã trốn về được nhà mình. Hiện chị Y Nhiêu vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei với chi chít các vết thương trên người. Bác sĩ Trung tâm y tế huyện Đăk Glei cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, trên cơ thể Y Nhiêu có nhiều thương tích. Di chứng về bỏng để lại nhiều sẹo trên người. Bị thương nhiễm trùng ở hai bên tai. Ngón tay cái bị dập nát cơ hiện trong tình trạng nhiễm trùng, có mủ và hoại tử. Ngoài ra bệnh nhân còn bị thiếu máu. (Ảnh: Công Bắc)

