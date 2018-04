Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên bị sát hại ở Hà Nội

Liên quan đến vụ nam sinh năm cuối đại học bị sát hại, phi tang ở Hà Nội, trưa 27/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội đã dẫn nghi phạm ra thực nghiệm hiện trường ở khu Tân Mỹ, Nam Từ Liêm. Cơ quan điều tra dựng hàng rào để tiến hành đưa nghi phạm đến thực nghiệm lại hiện trường vụ việc. Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan công an xác định Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) là nghi phạm gây ra vụ án mạng do mâu thuẫn trong việc vay tiền. Trong ảnh: Lực lượng công an có mặt tại hiện trường nơi thi thể nạn nhân được phát hiện. Sau khi dùng viên gạch đánh khiến nạn nhân tử vong, Sơn đem thi thể nạn nhân phi tang ở khu vực bãi rác ven đường vắng tại khu Tân Mỹ, Nam Từ Liêm. Trước đó, ngày 24/4, một người dân sau khi phát hiện thi thể nạn nhân đã báo cho lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Chiều 27/4, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ việc. Hiện đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chử Tuấn Sơn về hành vi Giết người, cướp tài sản. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, sau khi gây án xong, Sơn bỏ trốn vào miền Nam. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn. Sau khi đưa về cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Đại tá Lê Đình Thành - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng nhấn mạnh, qua vụ án, mọi người cũng cần cảnh giác hơn trong các mối quan hệ xã hội phức tạp. Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng khen thưởng đối với các đơn vị nghiệp vụ có thành tích trong công tác phá vụ trọng án. Trong ảnh: Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân. Thiếu tướng Đinh Văn Toản khen thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác phá án.

