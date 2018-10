Thưởng Ban chuyên án vụ mua bán trái phép chất ma túy tại Nghệ An

Ngày 30/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án 918C trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Ông Thái Thanh Qúy – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa, bằng khen cho các đơn vị trong Ban chuyên án.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Anh – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC04) cho biết, Chuyên án 981C được Công an tỉnh Nghệ An xác lập sau khi phát hiện một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí nóng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới huyện Tương Dương, Nghệ An. Trong đó, nổi lên nhóm đối tượng do tên Súa (người Mông, Lào) cầm đầu. Nhóm này hoạt động chặt chẽ, tinh vi. Đặc biệt nhóm đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng như súng AK, súng săm lét, lựu đạn, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Chuyên án 918C đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Tương Dương, phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng CSĐT, phòng Hậu cần, phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị. Đặc biệt, Bộ Công an đã cử một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trực tiếp vào Nghệ An tham gia phối hợp chỉ đạo phá án.

Khoảng 0h ngày 26/10, tại khu vực dốc Kẽm thuộc bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an) vây bắt nhóm đối tượng người Lào mua bán trái phép chất ma túy, có sử dụng vũ khí nóng.

Cảnh sát bắn đạn chỉ thiên, kêu gọi nhóm đối tượng này buông vũ khí đầu hàng. Song, nhóm này nổ súng về phía cảnh sát hòng thoát thân. Sau khi kêu gọi đầu hàng bất thành, cảnh sát phải nổ súng bắn trả để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Khám hiện trường, cảnh sát phát hiện đối tượng cầm đầu tên Súa chết tại chỗ do trúng đạn, 2 đối tượng đồng bọn chạy thoát vào rừng. Ban chuyên án thu giữ tại hiện trường 1 khẩu súng AK, 2 quả lựu đạn, 18 viên đạn, 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại buổi lễ, ông Thái Thanh Qúy - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen cho 3 tập thể là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Tương Dương vì có thành tích xuất sắc trong quá trình triệt phá thành công chuyên án 918C. UBND tỉnh Nghệ An thưởng cho các đơn vị trong Ban chuyên án 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Bộ Công an đã có thư khen Ban chuyên án, thưởng cho 5 đơn vị tham gia phá án, mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh cũng có thư khen và trao thưởng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng./.

