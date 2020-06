Thưởng nóng Công an Tam Kỳ bắt được đối tượng Triệu Quân Sự

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa thưởng nóng Công an thành phố Tam Kỳ khi bắt được đối tượng Triệu Quân Sự (29 tuổi), dân tộc Nùng, trú xã Phù Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này trốn khỏi trại giam T10, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi lấy vân tay và xác minh đối tượng bắt tối qua chính là Sự.

Đối tượng Triệu Quân Sự tại cơ quan công an

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng Công an thành phố Tam Kỳ cho biết, tối qua (18/6), Công an thành phố Tam Kỳ phát hiện một đối tượng nghi vấn giống Triệu Quân Sự nên đã cho lực lượng theo dõi. Sau đó, thấy Sự đang ngồi chơi game ở quán H.T ở kiệt 155, đường Hùng Vương, công an đã ập vào bắt đối tượng này.



Trước đó, khoảng 14h20 ngày 3/6, Sự trốn khỏi Trại giam T10- Quân khu 5, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, đến đèo Hải Vân thì bị phát hiện nên Sự quay lại thành phố Đà Nẵng và vào Quảng Nam để lẩn trốn.



Trong 15 ngày bỏ trốn, Triệu Quân Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp gồm gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, 3 điện thoại di động, tiền mặt khoảng 6 triệu đồng.



Ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng Công an thành phố Tam Kỳ

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng Công an thành phố Tam Kỳ và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 20 triệu đồng. UBND thành phố Tam Kỳ cũng tặng giấy khen, trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự.

Tại buổi lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh bày tỏ niềm vui, tự hào và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Tam Kỳ và các đơn vị liên quan trong việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự. Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Bắt được đối tượng Sự là nỗ lực rất lớn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố Tam Kỳ. Điều này nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo người dân trong cả nước.

Trước đó, như tin VOV đã đưa tin, khoảng 20 giờ tối qua (18/6), Công an Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ đã bắt Triệu Quân Sự tại quán internet H.T. ở hẻm 155/11 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Hiện, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Triệu Quân Sự và đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ để bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.