Tiền Giang: Vợ chồng con trai hành hạ mẹ già có thể bị xử lý hình sự?

Ngày 28/2, thượng tá Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã triệu tập ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) đến Cơ quan cảnh sát điều tra - công an huyện để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra với hành vi ngược đãi, đánh đập mẹ già. Việc có khởi tố hình sự các nghi phạm hay không chờ ý kiến của Viện Kiểm sát cùng cấp.



Bà Loan đánh đập mẹ chồng trước mặt chồng và cháu (Ảnh chụp từ clip)

Như tin đã đưa, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn video dài khoảng 2'30 giây do camera ghi lại cảnh khi làm vệ sinh cho một bà cụ tại xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, người con dâu và con trai đã nhẫn tâm dùng tay và cây đánh đập liên tục vào người và buông lời khiếm nhã.

Đoạn video được đăng tải có đến hàng nghìn người bình luận và chia sẻ, gây bức xúc dư luận về hành vi bất hiếu. Sau đó, UBND xã An Thạnh Thủy đã cử đoàn đến xác minh và xác định nạn nhân là cụ bà Võ Thị Dung (88 tuổi); con trai là ông Võ Quốc Tuấn và con dâu Phạm Thị Loan.

Bước đầu xác định, vợ chồng ông Tuấn có hành động ngược đãi, đánh đập bà mẹ là do bà cao tuổi, đãng trí trong sinh hoạt cá nhân không làm theo ý muốn vợ chồng người con trai. Sự việc được phanh phui, bà Dung đã được người con gái ruột đón về nhà cùng xã An Thạnh Thủy ở và chăm sóc.

Hiện nay, sức khỏe của bà Võ Thị Dung đã ổn định. Nhiều người dân tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì hành động ngược đãi mẹ già của vợ chồng ông Tuấn.



Luật sư Nguyễn Xuân Thảo (Tiền Giang) cho rằng, hành vi bất hiếu, nhất là ngược đãi hành hạ ông bà, cha mẹ của vợ chồng ông Võ Quốc Tuấn, ngoài việc xử phạt hành chính còn phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 140, Điều 185 của Bộ luật Hình sự 2015 mà không cần phải giám định thương tật nạn nhân./.