Tiếp tục điều tra dấu hiệu phạm tội của Chủ tịch xã ở Quảng Bình

Chiều 12/7, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên công chức địa chính xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch vừa bị xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ông Hoàng Văn Đức hiện đã bị cách chức Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch

Quá trình truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Sơn, Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nhiều lần trả hồ sơ cho cơ quan Công an để điều tra bổ sung, làm rõ dấu hiệu phạm tội đối với ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Ngọc Sơn là cán bộ địa chính - xây dựng xã Hoàn Trạch từ năm 2006 đến tháng 4/2016. Trong thời gian này, lợi dụng chính sách xét cấp đất ở và nhu cầu được cấp đất ở của các hộ dân trên địa bàn xã, Sơn đã thông báo cho các hộ dân đến nộp tiền làm sổ đỏ với lệ phí cao hơn mức quy định của Nhà nước. Sơn đã trực tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng của 65 hộ dân nhưng chỉ nộp vào ngân sách khoảng 200 triệu đồng và chiếm đoạt số tiền còn lại hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 10/5/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đưa vụ án ra xét xử phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sơn 20 năm tù giam, buộc bị cáo phải trả lại số tiền hơn 1,4 tỷ đồng cho các bị hại.

Tại phiên toà này, bị cáo Sơn khai quá trình nhận tiền và chi tiền cho các tổ chức, cá nhân là tuân theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Đức. Số tiền chiếm đoạt Sơn khai đã giao cho ông Hoàng Văn Đức nhiều lần, tổng cộng hơn 803 triệu đồng.

Dư luận đặt câu hỏi, tại sao ông Hoàng Văn Đức không bị xử lý trước pháp luật? Có ý kiến cho rằng, nếu không có sự đồng ý của Đức thì Sơn khó có thể chiếm đoạt được số tiền lớn.

Theo Công an, trong một số giấy tờ liên quan đến việc thu tiền từ người dân, Đức đã sớm tiêu hủy bản gốc, chỉ giữ lại bản photocopy. Hành vi này của Đức làm điều tra viên khó giám định được bút tích của Sơn trong các giấy tờ. Qua đó, Đức cũng dễ chối bỏ trách nhiệm và không hề biết gì đến khoản tiền thu trái luật của Nguyễn Ngọc Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho rằng, Công an và Viện Kiểm sát tỉnh đã không thu thập được hết chứng cứ buộc tội.

"Theo quan điểm, nhận định của Tòa án thì thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm ông Hoàng Văn Đức. Nhưng do kết luận điều tra của cơ quan Công an cho rằng không đủ chứng cứ, cáo trạng của Viện Kiểm sát không truy tố nên Tòa án chỉ được xử trong giới hạn truy tố của Viện Kiểm sát. Về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" đối với ông Hoàng Văn Đức, theo Tòa án là do cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát chưa thu thập hết chứng cứ để quy kết hành vi phạm tội của ông Hoàng Văn Đức”, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết thêm.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, nhận định chung của Công an và Kiểm sát là ông Đức có dấu hiệu phạm tội, tuy nhiên theo ông Sơn, trong điều tra là phải có chứng cứ, không có chứng cứ thì không chứng minh được, tất cả kết luận một người có tội là phải có chứng cứ. Có khi phạm tội thật nhưng chứng minh không được là quay lại đền bù oan sai, liên quan trách nhiệm.

"Trong phiên xét xử gần đây, chị Bình, vợ ông Sơn có đưa ra một số tài liệu, căn cứ vào các tài liệu đó, chúng tôi đang xem xét đến trách nhiệm của ông Đức, Chủ tịch xã. Chúng tôi cũng đang quyết tâm để làm rõ hành vi phạm tội của ông này", ông Sơn cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Xuân Sanh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, với những tình tiết mới phát sinh trong khi tranh luận tại phiên tòa, cùng với bằng chứng về bút tích ông Đức trong một số giấy tờ liên quan việc thu nhận tiền do vợ bị cáo Sơn mới cung cấp, chắc chắn cơ quan tố tụng sẽ đủ chứng cứ để xử lý. Theo quy định của pháp luật, nếu có dấu hiệu phạm tội thì sẽ khởi tố bằng một vụ án khác, trường hợp Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị hủy án đề điều tra lại thì sẽ “sáp nhập” để điều tra cùng một vụ án.

Được biết, Viện Kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng đã kháng nghị hủy bản án sơ thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Sơn. Cơ quan này đề nghị truy tố, xét xử đối với ông Hoàng Văn Đức trong cùng một vụ án với ông Nguyễn Ngọc Sơn./.