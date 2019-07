Tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Long An, 15 người bị khởi tố

VOV.VN - Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 người để tiếp tục điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.