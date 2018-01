Toàn cảnh ngày đầu tiên xét xử ông Đinh La Thăng và 21 đồng phạm

Sáng 8/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Đinh La Thăng (58 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN), Trịnh Xuân Thanh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí – PVC) cùng 20 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC. (Ảnh: TTXVN) Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được dẫn giải đến Tòa sáng 8/1. Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 21/1. Trong ảnh: Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN. (Ảnh: TTXVN) Ông Trịnh Xuân Giới (đội mũ trắng) - bố bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa. Bộ phận an ninh kiểm tra giấy tờ những người vào tham dự phiên tòa. Hội đồng xét xử phiên tòa gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. (ẢNh: TTXVN) Đúng 8h15, phiên toà bắt đầu diễn ra. Trong buổi sáng 8/1, HĐXX dành phần lớn thời gian tiến hành thủ tục và kiểm tra căn cước các bị cáo và những người tham gia tố tụng. Bị cáo Đinh La Thăng là người đầu tiên khai báo căn cước. (ảnh: Zing.vn) Chiều cùng ngày, sau khi Viện kiểm sát công bố xong cáo trạng, Hội đồng xét xử đã bước vào phần xét hỏi. Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh được đưa vào phòng cách ly. (Ảnh: TTXVN) Bị cáo Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng Giám đốc PVC là người đầu tiên trả lời trước toà liên quan đến việc ký Hợp đồng EPC số 33 trái với quy định để PVC nhận tạm ứng số tiền hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng. Bị cáo thừa nhận hợp đồng trên chưa đủ điều kiện nhưng vẫn ký vì đã xin ý kiến cấp trên, muốn tạo công ăn việc làm cho PVC. (Ảnh chụp qua màn hình) Bị cáo Nguyễn Ngọc Quý - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVN là người tiếp theo trả lời câu hỏi của HĐXX sau Vũ Đức Thuận. Theo cáo trạng, với vai trò là Phó Chủ tịch, Nguyễn Ngọc Quý đã thống nhất cùng bị can Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33. (Ảnh: Người Đưa tin) Chiều 8/1, tòa xét hỏi bị cáo Phạm Tiến Đạt - nguyên Kế toán trưởng của PVC. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, với vai trò là Kế toán trưởng của PVC, Phạm Tiến Đạt thực hiện theo chủ trương của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận trong việc sử dụng gần 1.116 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trái quy định nhưng bị cáo vẫn thực hiện dẫn đến Nhà nước bị thiệt hại gần 120 tỷ đồng. Khai trước tòa, bị cáo Phạm Tiến Đạt cũng thừa nhận việc chi tiền tạm ứng vào mục đích khác là sai. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa ngày 8/1. (Ảnh: TTXVN) "Ký hợp đồng 33 do cấp dưới làm nhưng bị cáo cảm thấy ăn năn khi cấp dưới để xảy ra sai sót như vậy mà mình thiếu kiểm tra, giám sát” – bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN trả lời Hội đồng xét xử. (Ảnh: TTXVN) Trả lời câu hỏi "tại sao biết hợp đồng 33 chưa đủ điều kiện mà vẫn ký tạm ứng?”, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (ảnh phải - cựu phó Tổng Giám đốc PVN) khai thời điểm đó biết hợp đồng số 33 còn thiếu và sơ sài khi chỉ có 8 trang với 14 điều nhưng không nhận thức được là "không có khả năng thực hiện". Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Sơn mới ý thức được hợp đồng vi phạm pháp luật. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, an ninh phiên toà được thắt chặt. Phóng viên tham gia đưa tin được bố trí theo dõi diễn biến phiên xét xử tại một phòng riêng. (Ảnh: Zing.vn) Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ 8/1-21/1/2018. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 8/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Đinh La Thăng (58 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN), Trịnh Xuân Thanh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí – PVC) cùng 20 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC. (Ảnh: TTXVN) Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được dẫn giải đến Tòa sáng 8/1. Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 21/1. Trong ảnh: Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN. (Ảnh: TTXVN) Ông Trịnh Xuân Giới (đội mũ trắng) - bố bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa. Bộ phận an ninh kiểm tra giấy tờ những người vào tham dự phiên tòa. Hội đồng xét xử phiên tòa gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. (ẢNh: TTXVN) Đúng 8h15, phiên toà bắt đầu diễn ra. Trong buổi sáng 8/1, HĐXX dành phần lớn thời gian tiến hành thủ tục và kiểm tra căn cước các bị cáo và những người tham gia tố tụng. Bị cáo Đinh La Thăng là người đầu tiên khai báo căn cước. (ảnh: Zing.vn) Chiều cùng ngày, sau khi Viện kiểm sát công bố xong cáo trạng, Hội đồng xét xử đã bước vào phần xét hỏi. Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh được đưa vào phòng cách ly. (Ảnh: TTXVN) Bị cáo Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng Giám đốc PVC là người đầu tiên trả lời trước toà liên quan đến việc ký Hợp đồng EPC số 33 trái với quy định để PVC nhận tạm ứng số tiền hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng. Bị cáo thừa nhận hợp đồng trên chưa đủ điều kiện nhưng vẫn ký vì đã xin ý kiến cấp trên, muốn tạo công ăn việc làm cho PVC. (Ảnh chụp qua màn hình) Bị cáo Nguyễn Ngọc Quý - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVN là người tiếp theo trả lời câu hỏi của HĐXX sau Vũ Đức Thuận. Theo cáo trạng, với vai trò là Phó Chủ tịch, Nguyễn Ngọc Quý đã thống nhất cùng bị can Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33. (Ảnh: Người Đưa tin) Chiều 8/1, tòa xét hỏi bị cáo Phạm Tiến Đạt - nguyên Kế toán trưởng của PVC. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, với vai trò là Kế toán trưởng của PVC, Phạm Tiến Đạt thực hiện theo chủ trương của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận trong việc sử dụng gần 1.116 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trái quy định nhưng bị cáo vẫn thực hiện dẫn đến Nhà nước bị thiệt hại gần 120 tỷ đồng. Khai trước tòa, bị cáo Phạm Tiến Đạt cũng thừa nhận việc chi tiền tạm ứng vào mục đích khác là sai. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa ngày 8/1. (Ảnh: TTXVN) "Ký hợp đồng 33 do cấp dưới làm nhưng bị cáo cảm thấy ăn năn khi cấp dưới để xảy ra sai sót như vậy mà mình thiếu kiểm tra, giám sát” – bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN trả lời Hội đồng xét xử. (Ảnh: TTXVN) Trả lời câu hỏi "tại sao biết hợp đồng 33 chưa đủ điều kiện mà vẫn ký tạm ứng?”, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (ảnh phải - cựu phó Tổng Giám đốc PVN) khai thời điểm đó biết hợp đồng số 33 còn thiếu và sơ sài khi chỉ có 8 trang với 14 điều nhưng không nhận thức được là "không có khả năng thực hiện". Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Sơn mới ý thức được hợp đồng vi phạm pháp luật. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, an ninh phiên toà được thắt chặt. Phóng viên tham gia đưa tin được bố trí theo dõi diễn biến phiên xét xử tại một phòng riêng. (Ảnh: Zing.vn) Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ 8/1-21/1/2018. (Ảnh: TTXVN)