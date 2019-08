Trên đường tuần tra, cảnh sát cơ động bắt nóng đối tượng trốn truy nã

Khoảng 23h30 ngày 21/8, Tổ công tác của Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Quốc lộ 3 thuộc địa bàn xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội thì phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ trên đường có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Đào Thanh Tâm

Nhìn thấy xe của lực lượng Cảnh sát cơ động, đối tượng vội vàng nhảy xuống ruộng bỏ chạy về phía quả đồi gần đó. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời khống chế.



Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng khai đi chơi khuya về hết tiền nên đi bộ cho mát. Tuy nhiên, thái độ lấm lét, lo lắng, câu trả lời vòng vo của đối tượng đã không qua mắt được các cảnh sát cơ động.

Chỉ vài phút đấu tranh, đối tượng phải khai nhận tên là Đào Thanh Tâm (SN 1995, trú tại Tân Mai, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) hiện đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, phối hợp với Công an huyện Đông Anh bàn giao đối tượng cho Công an huyện Chương Mỹ để xử lý theo quy định.

Được biết, Tâm đang tìm cách lên khu vực rừng núi phía Bắc để lẩn trốn sự truy đuổi, bắt giữ của cơ quan Công an./.