Trùm giang hồ xứ Thanh lĩnh 10 tháng tù giam

Ngày 30/10, TAND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn", SN 1974, ngụ đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Ngoài Tuấn "thần đèn" vụ xét xử còn có hơn 10 đối tượng giang hồ cộm cán khác liên quan đến 2 tội danh trên.

Các đối tượng tại Tòa.

Do đây là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự nên Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tới tòa án để bảo vệ phiên xét xử.



Theo cáo trạng, vào khoảng 21h50 ngày 18/3/2019, Tuấn "thần đèn" cùng với Thu "vệ sỹ"; Nguyễn Thọ Thịnh; Lê Thanh An và một số đối tượng khác đi hát karaoke ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Khi hát xong, Tuấn xuống sảnh trước thì nhận được điện thoại của Lê Quang Cường (tức Cường gấu, 34 tuổi, trú TP Thanh Hóa) với lời thách thức dẫn đến mâu thuẫn với nhau và hẹn gặp giải quyết vụ việc.

Đến 22h15, nhóm của Cường gồm: Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Đình Tùng, Phạm Kiên Quyết và Trần Việt Dũng đi xe máy tới chỗ Tuấn để gây chiến. Tại đây, nhóm đàn em của Tuấn xông về phía đàn em của Cường để gây chiến.

Lúc này, đối tượng Tùng cầm một khẩu súng k54 bắn 2 phát lên trời để thị uy; Chung dùng 1 khẩu súng ngắn bắn 1 phát lên trời, sau đó các đối tượng chạy sang đường đuổi đánh khiến nhóm đàn em Cường phải lên xe bỏ chạy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan điều tra đã vào cuộc và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại phiên xét xử, tòa tuyên án phạt tù đối với 13 bị cáo bao gồm: Lê Anh Tùng, 54 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) 10 tháng tù giam, Lê Quang Chung (tức Chung vệ sỹ) 36 tháng tù giam, Nguyễn Sỹ Tiến (tức Tiến não) 36 tháng tù giam, Đặng Văn Tú (tức Tú đen) 30 tháng tù giam, Đỗ Sỹ Long 30 tháng tù giam, Trần Minh Thắng (tức Thắng hâm) 18 tháng tù giam, Lê Kim Thu (tức Thu vệ sỹ) 16 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Tuyên (tức Tuyên mo) 12 tháng tù giam, Dương Tiến Dũng (tức Dũng cày) 10 tháng tù giam, Vũ Việt Huy (tức Huy chinh) 9 tháng tù giam, Lê Văn Quân (tức Quân trọc) 10 tháng tù giam và Phạm Tuân 8 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng./.