Trước Vũ “nhôm”, nhiều đối tượng từng bỏ trốn chấn động dư luận

Sự đào tẩu của Vũ "nhôm", Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Dương Chí Dũng,... chính là những vụ đào tẩu gây chấn động dư luận thời gian qua.

14 ngày lẩn trốn của Vũ "Nhôm"

Tối 21/12/2017, lực lượng của Bộ Công an khám xét nhà riêng của ông Vũ "nhôm" tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên, khi xe của Bộ Công an đi ra từ tầng hầm khu nhà, không hề có ông Vũ "nhôm" ngồi trên xe.

Ông Vũ "nhôm" đã đột nhiên mất tích. Nhiều câu chuyện, kịch bản về hành trình bỏ trốn của Vũ "nhôm" bắt đầu được thêu dệt và lan truyền trong dư luận xã hội.

Tờ Straits Times đăng hình ảnh ông Phan Van Anh Vu bị phía Singapore bắt giữ.

Tối 22/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã công bố Quyết định khởi tố bị can ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ.

Nhưng khi xác định được bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21/12.

Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) bị khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”.

Sau khi biến mất đầy bí ẩn, chiều ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore (ICA) xác nhận tạm giữ người tên "Phan Van Anh Vu" vào ngày 28/12/2017 vì vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh.

Hãng Reuters ngày 4/1 đưa tin Cục Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) đã thông báo lệnh trục xuất Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, người bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã.

Video: Bộ Công an vừa tiếp nhận Vũ "nhôm"

Ông Phan Văn Anh Vũ bị chính phủ Singapore có lệnh chính thức trục xuất vì ngoài Hộ chiếu Việt Nam, Vũ "nhôm" còn mang theo hộ chiếu nữa của một quốc gia khác. Như vậy, ông Vũ đã đã vi phạm luật cư trú, đi lại của Singapore khi sử dụng hai hộ chiếu khác nhau.

Chiều 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Trịnh Xuân Thanh đào tẩu qua Đức

Ngày 31/5/2016, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin xe Lexus trị giá 5,7 tỷ đồng gắn biển số xanh 95A - 0699 chạy trên đường phố Cần Thơ khiến dư luận sục sôi. Sau đó, chiếc ô tô này được xác định là của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 3/6, một số thông tin về con số thua lỗ hơn 3.200 tỷ ở Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) dưới thời Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT cũng được lan truyền trên báo chí. Ngay lập tức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiểm tra, xem xét, kết luận về những thông tin trên.

Ngày 10/6/2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo thẩm quyền khẩn trương kiểm tra, làm rõ những thông tin do báo chí phản ánh.

Trịnh Xuân Thanh đến Bộ Công an đầu thú.

Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định và yêu cầu tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh; Tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xem xét việc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm tại PVC;...

Ngày 15 và 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Xuân Thanh về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại PVC.

Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh không có mặt tại nơi cư trú. Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội) đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an để đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Dương Chí Dũng bị bắt ở Campuchia khi chuẩn bị trốn sang Mỹ

Tháng 8/2011, báo chí bắt đầu nêu những nghi vấn về việc tham nhũng tại Vinalines vì việc Tổng công ty này mua một số tàu biển về, nhưng không hoạt động được.

Tháng 9/2011, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định chính thức về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại Vinalines.

Ngày 14/11/2011, Cục Cảnh sát phòng, chống tham nhũng (C48) Bộ Công an chính thức bắt tay vào điều tra vụ việc mua ụ nổi 83M của Vinalines.

Dương Chí Dũng (bên trái) tại tòa.

Ngày 6/2/2012, khi C48 đang tiến hành điều tra vụ án “tham ô”, “cố ý làm trái…” tại Vinalines, Chủ tịch HĐQT Dương Chí Dũng được Thủ tướng Chính phủ có quyết định cho thôi chức để Bộ trưởng GTVT bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Ngày 17/5/2012, C48 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Dương Chí Dũng để điều tra về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi xác định Dương Chí Dũng bỏ trốn, C48 ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Dương Chí Dũng.

Ngày 5/9/2012, Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ được Dương Chí Dũng đang lẩn trốn tại Phnom Penh, sau khi ông này bỏ trốn sang Mỹ nhưng không thành.

Ngày 16/12/2013, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc tử hình về tội “tham ô”, 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt là “tử hình”.

Ngoài ra, TAND TP Hà Nội còn yêu cầu Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc mỗi người phải nộp lại số tiền đã tham ô là 10 tỉ đồng và bồi thường trách nhiệm mỗi người 100 tỉ đồng.

Đề nghị Interpol bắt giữ và dẫn độ Vũ Đình Duy

Vũ Đình Duy (42 tuổi, ngụ ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên là Tổng giám đốc PVTEX thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong giai đoạn điều hành doanh nghiệp thực hiện dự án xơ sợi Đình Vũ, Duy và một số người liên quan đã để xảy ra nhiều sai phạm khiến dự án (có tổng mức đầu tư lên tới hơn 500 triệu USD) hoạt động không hiệu quả, thất thoát lớn.

Nguyên Tổng giám đốc PVTEX Vũ Đình Duy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, ra các quyết định khởi tố 5 bị can, trong đó có Vũ Đình Duy, về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên trước đó, khi Thanh tra Chính phủ bắt đầu công bố kết quả thanh tra thì Vũ Đình Duy đã làm đơn xin phép cơ quan chủ quản đi nước ngoài để chữa bệnh. Mặc dù không được đồng ý của cơ quan chủ quản là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nhưng Duy vẫn không đến cơ quan rồi bỏ trốn.

Ngày 28/6/2017, Trung tướng Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết: "Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đã tiếp tục đề nghị Tổ chức Interpol truy nã quốc tế”.

5 năm lẩn trốn bằng hộ chiếu giả của Giang Kim Đạt

Theo cáo trạng ra ngày 21/10/2016 của VKSND Tối cao, ngày 12/5/2006, Giang Kim Đạt được ông Trần Văn Liêm (Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên vận tải viễn dương Vinashin - Vinashinlines) nhận về công tác. Sau đó, Đạt được giao chức quyền trưởng phòng kinh doanh và quan hệ quốc tế.

Theo cáo buộc, Đạt cùng ông Liêm và kế toán trưởng Trần Văn Khương đã chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng qua các dự án mua tàu khai thác kinh doanh cho thuê tàu biển. Riêng Giang Kim Đạt bị quy kết chiếm đoạt tổng cộng hơn 255 tỷ đồng.

Giang Kim Đạt tại phiên xử sơ thẩm.

Tháng 8/2010, Đạt bị Bộ Công an khởi tố. Tuy nhiên Đạt đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Ngày 7/7/2015, Đạt bị bắt ở Campuchia và dẫn giải về Việt Nam. Đạt cho biết đã trốn sang Campuchia theo đường tiểu ngạch qua biên giới Tây Ninh.

Dù có nhà trị giá vài triệu USD ở Singapore nhưng vì hộ chiếu tại đây chỉ có hạn 1 tháng nên trong thời gian 5 năm lẩn trốn, Đạt thường xuyên qua lại giữa Campuchia và Singapore. Cứ mỗi lần hết hạn hộ chiếu, đối tượng phải quay về Campuchia.

Cũng theo Đạt, trong suốt 5 năm trốn nã ở nước ngoài, ông ta không phải làm gì để mưu sinh mà vẫn có tiền để mua bất động sản ở Anh./.

