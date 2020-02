Tử hình người bố nhẫn tâm giết 2 con bằng thuốc trừ sâu

Ngày 17/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1985, ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị cáo Duy là kẻ đã đầu độc 2 con nhỏ bằng thuốc trừ sâu, do phát hiện ra 2 con đều không phải là con mình (bằng cách xét nghiệm ADN). Sau đó, Duy tự pha thuốc trừ sâu uống nhưng không chết vì được cấp cứu kịp thời.

Bị cáo Nguyễn Văn Duy tại phiên phúc thẩm. (Ảnh: Bảo Duy)

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và đơn kháng cáo xin nhẹ tội cho chồng của mẹ đẻ hai cháu bé (các bị hại) trong vụ án. Sau nửa ngày xét xử, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là cực kỳ nghiêm trọng, xâm hại tới tính mạng của hai cháu nhỏ, gây bức xúc trong xã hội. Do vậy, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên y án Tử hình giống như phiên xử sơ thẩm đã tuyên.

Trước đó, tháng 11/2019, TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Duy về tội Giết người theo điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân không ai khác chính là 2 người con, một cháu trai sinh năm 2013 và cháu gái sinh năm 2015.

Quá trình điều tra cho thấy, năm 23 tuổi, Duy cũng lập gia đình với một người phụ nữ cùng xã. Đang trong quá trình chạy chữa bệnh hiếm muộn thì bất ngờ vợ Duy sinh 2 con liên tiếp vào các năm 2013 và 2015. Cùng thời điểm đó, Duy còn phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác qua những tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook…

Do ghen tuông, Duy âm thầm lấy mẫu tóc của 2 con đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả bất ngờ khi cả 2 con đều không cùng huyết thống với bị can. Sự việc vỡ lở, người vợ thẳng thừng đệ đơn ly hôn, đồng thời đưa 2 con về nhà mẹ đẻ ở. Trong lúc quẫn chí, Duy âm thầm chuẩn bị 1 hộp thuốc trừ sâu. Đến 8h30 sáng ngày 19/5/2018, Duy đi xe máy đến Nhà trẻ ở thôn Thượng, xã Bích Hòa đón hai con về nhà.

Tại đây, Duy pha thuốc sâu vào nước ngọt rồi cho hai con uống. Biết 2 con đã chết, Duy pha 2 gói thuốc trừ sâu uống nhưng không chết. Bị can tiếp tục lên tầng 3 nhảy xuống dưới, nhưng do rơi trúng dây điện nên vẫn bảo toàn được tính mạng. Phía bệnh viện xác định, 2 cháu bé con Duy chết sinh vật ngoài bệnh viện theo dõi do ngộ độc thuốc trừ sâu. Ngày 21/5/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra, công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Duy./.