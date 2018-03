Từ vụ bắt Nguyễn Thanh Hóa: “Trùm” cờ bạc đang làm tha hóa nhiều cán bộ

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 12/3, Cơ quan an ninh điều tra tỉnh đã khởi tố 74 bị can, trong đó tạm giam hơn 30 bị can để điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Số tiền mà cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Đường dây đánh bạc này rất tinh vi, được điều hành bởi 2 đối tượng là Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch công ty VTC Online, một doanh nghiệp chuyên về game online, và Nguyễn Văn Dương, ở Hà Nội. Đây là đường dây hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet. Qua đó, hai đối tượng này đã tổ chức đánh bạc qua mạng thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam (từ trái qua phải) được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ. (ảnh: Dân Trí)

Để tồn tại và phát triển được loại hình đánh bạc qua mạng này, họ đã bắt tay hợp tác và có sự bảo kê chống lưng của người có thẩm quyền là ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an trong một thời gian dài.

Thủ đoạn tinh vi của tội phạm đánh bạc qua mạng

Theo Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn – chuyên gia tâm lý tội phạm học, đánh bạc luôn có sức hút với nhiều người bởi nó gắn với lợi ích được - thua bằng vật chất và những lợi ích khác. Khi công nghệ chưa phát triển thì các hình thức đánh bạc cũng giản đơn, dễ phát hiện và cũng dễ xử lý.

Khi công nghệ thông tin phát triển, các hình thức đánh bạc càng biến tướng, đa dạng và phong phú hơn, không chỉ trong một địa phương mà liên tỉnh, xuyên quốc gia, với số lượng lên tới hàng triệu người, với số tiền tới hàng chục triệu USD, mang lợi nhuận khủng về cho nhà cái.

Bên cạnh đó, bằng công nghệ cao, các đối tượng che giấu phương thức thủ đoạn rất tinh vi, vừa lôi kéo được người chơi, vừa khó bị phát hiện, vừa tẩu tán được tài sản. Do đó, quá trình điều tra, phát hiện, xử lý tội phạm đánh bạc qua mạng internet là cực kỳ khó khăn, nhất là các chứng cứ điện tử không hiện hữu cụ thể; các nhóm tổ chức với nhau thường không ra mặt trực tiếp, dễ che giấu thân phận cũng như mánh khóe, thủ đoạn.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng này thường tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài để tẩu tán, rửa tiền qua nhiều kênh khác nhau; khi bị phát hiện thì việc thu hồi tài sản rất khó khăn. Khi chúng lôi kéo được người chơi cũng đồng nghĩa chúng đã lừa đảo được họ. Khi có lợi nhuận khủng, các đối tượng tìm cách đầu tư vào các công trình, dịch vụ an sinh xã hội, mở công ty… để che giấu dòng dịch chuyển của đồng tiền bẩn, trở thành những đồng tiền hợp pháp.

“Các “trùm” tổ chức đánh bạc còn tạo ra những phức tạp trong quản lý xã hội, thậm chí chúng móc nối với hệ thống tổ chức bộ máy để làm tha hóa bộ phận cán bộ công chức nhà nước, làm cho lòng tin của người dân đối với hệ thống công quyền bị giảm sút. Vì khi đã có tiền, đầu tư vào vào các công trình thì chúng phải quan hệ, hối lộ, mua chuộc, lôi kéo quan chức…để họ bảo kê, che chắn cho hoạt động tội phạm, tạo ra hệ lụy đa diện, đa chiều, rộng lớn” – PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn phân tích.

Đánh bạc qua mạng internet với quy mô lớn như hiện nay như vòi bạch tuộc đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, trên mọi miền đất nước, mọi giai tầng, không chỉ trong nước, các đối tượng còn móc nối với các cá nhân và tổ chức nước ngoài.

Phan Sào Nam khi còn là Chủ tịch HĐQT VTC Online.(Ảnh: Trí thức trẻ)

Tệ nạn này còn là nguyên nhân gây ra rất nhiều bất ổn trong xã hội. Không biết bao nhiêu người vì thua cờ bạc mà nghĩ quẩn tự tử; nhiều gia đình khuynh gia bại sản, con cái không được học hành, gia đình đổ vỡ, li tán… Nhiều khi từ ham mê cờ bạc mà dẫn tới những vụ giết người, đánh nhau gây thương tích, có người thân bại danh liệt vì cờ bạc. Bên cạnh đó lượng tiền bạc của xã hội cũng bị tiêu tốn rất lớn, nhất là hiện nay các đầu mối đứng ra tổ chức đánh bạc thường đặt máy chủ ở nước ngoài.

Quản lý đánh bạc trực tuyến gặp nhiều khó khăn

Luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty Luật Dragon cho biết, thực trạng đánh bạc online hiện nay diễn ra rất phức tạp có nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã cung cấp game cờ bạc trên mạng rồi cho đổi điểm ra tiền mặt bằng hình thức dùng thẻ điện thoại thanh toán qua các cổng trung gian thanh toán, sau đó chuyển sang tài khoản ngân hàng và rút ra thành tiền mặt. Với số lượng game cờ bạc đang được cung cấp trên mạng như hiện nay, dòng tiền trung chuyển để thanh toán các dịch vụ bất hợp pháp rất lớn.

Hiện nay theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTTTT về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, các doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, nhưng chỉ được khởi tạo các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng. Người chơi được dùng điểm thưởng hoặc đơn vị ảo có trong tài khoản trò chơi điện tử của mình để đổi lấy vật phẩm ảo do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử khởi tạo.

Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử. Không mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng giữa những người chơi với nhau. Như vậy, hành vi đánh bạc trực tuyến trên mạng có đổi thành tiền mặt và thẻ cào là vi phạm pháp luật.

Luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty Luật Dragon.

Theo Luật sư Nguyễn Minh Long, việc quản lý đánh bạc trực tuyến gặp không ít khó khăn,bởi hệ thống mạng ở nước ta phát triển đa dạng qua nhiều kênh mạng xã hội nên các cá nhân, tổ chức dễ dàng lợi dụng để phát triển tổ chức, rủ rê lôi kéo nhau tham gia chơi nhằm mục đích kiếm lợi bất chính.

Người chơi đa số nhận thức còn hạn chế, lại hám lợi do các chiêu thức khuyến khích, quảng cáo của kênh, trang web trên mạng và do tâm lý ham chơi ham gỡ nên càng lao vào chơi để kiếm tiền. Bên cạnh đó, các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ pháp luật xử lý chưa nghiêm minh đối với hành vi tổ chức đánh bạc trên mạng nên vấn nạn này vẫn lan tràn.

“Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có những thay đổi tích cực, nhưng theo chúng tôi còn chưa triệt để ở một số điểm như: Định lượng số tiền dùng để đánh bạc (trên 50 triệu đồng là khó xử lý); về tình tiết định khung có tính chất chuyên nghiệp (khó khăn trong chứng minh được tình tiết này của người phạm tội, vì các con bạc đã hủy hết chứng cứ, không thể chứng minh được số lần, số người, số tiền). Vì vậy, trong thời gian tới hy vọng các nhà làm luật sẽ làm rõ hơn các vấn đề này tại các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015” – Luật sư Nguyễn Minh Long cho biết thêm./.

Chân dung Phan Sào Nam và những “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ VOV.VN - Trước khi phá đường dây đánh bạc liên quan tới Phan Sào Nam, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ đồng khác.

“Nguyễn Thanh Hóa làm ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng Công an“ VOV.VN - Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông Nguyễn Thanh Hóa đã làm ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng Công an nhân dân, khiến nhiều người cảm thấy bất bình.