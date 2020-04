Tung tin Mộc Châu "toang" vì Covid, bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ tài khoản facebook đăng tải bài viết sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.



Trước đó, ngày 27/3, qua công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh mạng, Công an thành phố Sơn La phát hiện tài khoản Facebook Q.L.L đăng tải bài viết với nội dung: “Toang thật rồi covid đã đến Mộc Châu”.



V.T.Q tại cơ quan công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Sơn La xác định chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên là V.T.Q (SN 1991, trú phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La).



Tại cơ quan Công an, V.T.Q thừa nhận thông tin đăng tải trên trang facebook cá nhân là của bản thân, với mục đích câu like. Cá nhân V.T.Q đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và tháo gỡ thông tin sai phạm. Công an thành phố Sơn La đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính V.T.Q số tiền 7,5 triệu đồng.



Trong thời gian tới, Công an thành phố Sơn La sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo An ninh mạng, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Người dân cần cảnh giác, chọn lọc thông tin, không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở. Trong trường hợp phát hiện người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan Công an để có biện pháp xử lý kịp thời./.