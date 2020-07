Tuyên phạt đối tượng chống phá Nhà nước 8 năm tù giam

Ngày 7/7, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng, sinh năm 1991, có trình độ học vấn 10/12, làm nghề nghiệp lao động tự do, trú tại thôn Hải Dương, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2018, Vượng đã từng đi TPHCM để tham gia biểu tình phản đối “Luật đặc khu”, Luật an ninh mạng và đã bị Công an TPHCM xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng”. Cùng với đó, thời điểm này, cơ quan công an còn phát hiện Nguyễn Quốc Đức Vượng sử dụng tài khoản Facebook “Vượng Nguyễn” đăng bài, phát video trực tiếp với nội dung thể hiện luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thật về các vấn đề chính trị, xã hội.



Để tạo cơ hội cho Vượng sửa chữa sai lầm, cơ quan chức năng không xem xét xử lý, cho Vượng viết cam đoan không đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc, kích động vi phạm pháp luật và tự giác khóa tài khoản Facebook này.

Tuy nhiên, sau đó Vượng tiếp tục đăng tải trên tài khoản “Vượng Nguyễn” 98 video livestream (phát trực tiếp), 366 bài viết có nội dung thể hiện quan điểm, ý thức xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; nói xấu chế độ XHCN, chống Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; nói xấu, nói không đúng sự thật, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; mong muốn thay đổi thể chế Nhà nước hiện nay, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hành vi này của Nguyễn Quốc Đức Vượng phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 117 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Đức Vượng 8 năm tù giam. Đồng thời, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Vượng được giao cho chính quyền địa phương tiếp tục quản chế trong thời hạn 3 năm./.