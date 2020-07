Vợ chồng Đường Dương bị tố uy hiếp, đe dọa Giám đốc Trung tâm Đấu giá

Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất Kết luận điều tra số 36/KLĐT đề nghị truy tố Nguyễn Thị Dương (vợ của Nguyễn Xuân Đường, trú TP Thái Bình) và 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương và Giám đốc Trung tâm Đấu giá Thái Bình - Phạm Văn Hiệp (ảnh dưới).

4 cán bộ này gồm có: Phạm Văn Hiệp (SN 1984, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977, phường Hoàng Diệu TP.Thái Bình), là đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Hà Văn Dũng (SN 1984, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình. Người cuối cùng bị khởi tố là Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình).

Đáng chú ý, bị can Phạm Văn Hiệp đã khai tại cơ quan điều tra rằng trước đây, gia đình và vợ là chị Thiệu Thị H. nhiều lần bị vợ chồng Đường Dương đe dọa bắt cóc con gái, đánh ghen xịt hơi cay vào mặt vợ, nhắn tin đe dọa... Phạm Văn Hiệp sợ hãi trước các hành động nói trên nên khi diễn ra đấu giá đất đã phải thay đổi kết quả theo hướng có lợi cho Nguyễn Thị Dương.

Chị Thiệu Thị H. (vợ bị can Hiệp) cũng có đơn gửi cơ quan điều tra trình bày nội dung này.

Theo tài liệu của Công an tỉnh Thái Bình, từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, Phạm Văn Hiệp đã có đơn gửi Công an tỉnh và Công an TP Thái Bình về việc bị đe dọa, đánh ghen xịt hơi cay vào mặt vợ...

Lực lượng chức năng TP Thái Bình tổ chức xác minh thấy có những sự việc này, nhưng không tìm được các đối tượng liên quan, không rõ các đối tượng này đe dọa gia đình Phạm Văn Hiệp với mục đích gì./.