Vỡ nợ vì đi vay rồi cho vay hưởng lãi suất chênh lệch

Tại thành phố Đà Nẵng đang xảy ra vụ vỡ nợ gây rúng động. Đến thời điểm này, có thông tin cho rằng số tiền người dân cho bà Phạm Thị Tuyết Hằng vay lên đến cả trăm tỷ đồng. Hiện, bà Hằng đã mất khả năng trả nợ. Tiền bà Hằng vay mọi người đã cho người khác vay lại và mất khả năng thanh toán. Nhiều người ở Đà Nẵng đang truy tìm bà để đòi nợ.



Những người cho bà Hằng vay tập trung trước căn nhà của bà Hằng đã đem cầm cố

Sáng 12/9, căn nhà số 6-8 đường Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cửa đóng then cài. Đây là căn nhà của bà Phạm Thị Tuyết Hằng, người mắc nợ cả trăm tỷ đồng đang gây rúng động tại địa phương này. Bà T, người đã cho bà Hằng vay hơn 3 tỷ đồng, quá bất ngờ khi nghe tin bà Hằng vỡ nợ.



"Bà kêu giờ còn một mình cái nhà đây thanh lý trăm mấy chục tỷ sao thanh lý nổi. Bà kêu mở Spa, mở trường học chi đó mà giờ không biết đưa cho ai hết", bà T nói.



Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, từ năm 2015 đến 2019, bà Phạm Thị Tuyết Hằng vay mượn của 11 người hơn 151 tỷ đồng, lãi suất từ 6-9%/ngày, tiền lãi bà trả hàng ngày. Số tiền này bà Hằng tiếp tục cho một số người khác vay để hưởng lãi chênh lệch từ 0,2-0,4%. Đến tháng 8 vừa qua, bà Hằng thông báo là không còn khả năng trả nợ nên đã hẹn các chủ nợ đến nhà thỏa thuận vào sáng 11/9.

Thực tế, căn nhà số 6-8 đường Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, bà Hằng cũng đã thế chấp tại ngân hàng. Đại úy Hồ Đức Dũng, Phó Trưởng Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi làm việc, bà Hằng đã thừa nhận có vay mượn nợ tuy nhiên nội dung thông tin vẫn là một chiều. Đối với bà, cho đến bây giờ thì bà chưa có nguyện vọng gì. Khi làm việc thì bà chưa cung cấp đầy đủ nội dung liên quan đến vụ việc. Công an phường cũng đã báo cáo với lãnh đạo công an quận, phối hợp các cơ quan khác xác minh làm rõ nội dung.

Đại tá ĐặngVăn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, sáng 12/9, đơn vị có mời một số người cho bà Hằng vay tiền đến cơ quan công an để xác minh thông tin. Hiện công an đang tập trung xác minh. Đơn chưa có nhưng họ đến gặp trực tiếp làm việc.

Bà Hằng từng có hành vi buôn bán hóa đơn trái phép

Được biết, vào các năm 2013 - 2014, bà Phạm Thị Tuyết Hằng có hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Đến tháng 4 năm nay, Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà xử lý hành chính đối với bà Hằng về hành vi này với mức phạt 200 triệu đồng. Hiện bà Hằng chưa chấp hành Quyết định này./.