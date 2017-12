Vụ 189 cây pơ mu bị đốn hạ tại Nghệ An: Khởi tố thêm 2 kiểm lâm

Liên quan đến vụ 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ trên địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 28/12, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi làm việc 2 kiểm lâm địa bàn đang công tác tại huyện Tương Dương.



Một trong 13 gốc cây pơ mu bị lâm tặc đốn hạ tại Tiểu khu 148 được phát hiện vào ngày 10/9. (Ảnh: Báo Nghệ An)

2 đối tượng gồm: Nguyễn Viết Kiên (SN 1969), kiểm lâm địa bàn tại xã Tam Hợp và Nguyễn Văn Cường (SN 1971), kiểm lâm địa bàn tại xã Lưu Kiền, cùng bị khởi tố về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đối tượng Nguyễn Văn Cường bị bắt tạm giam. Quyết định khởi tố 2 bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 15/12, cơ quan Cảnh sát điều tra PC46 phối hợp với Công an huyện Tương Dương cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quyết (SN 1978), Trạm trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng bản Ang và Phan Văn Trung (SN 1969), Trạm trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp, thuộc ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, để phục vụ điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Hiện vụ án trên đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý./.

