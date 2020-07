Vụ Agribank Cần Thơ: DN tan hoang do tạm đình chỉ điều tra quá hạn

Gần 5 năm qua, Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam), có trụ sở tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đình đốn mọi hoạt động. Nguyên nhân là bởi, ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty bị Cơ quan An ninh Điều tra - Công an thành phố Cần Thơ và VKSND thành phố khởi tố, bắt tạm giam, điều tra, truy tố cùng 5 bị can khác một cách “không bình thường”.



Hình sự hóa quan hệ dân sự - kinh tế!

Như VOV đã có loạt bài phân tích: Từ năm 2011 đến 2014, ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) thế chấp nhiều bất động sản để vay Agribank Cần Thơ 289 tỉ đồng đầu tư Dự án cụm Nhà máy chế biến Nông thủy sản xuất khẩu gần 10 hecta tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.



Dự án Cụm Nhà máy chế biến nông thủy sản xuất khẩu giai đoạn 1 ở TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khi Dự án đang triển khai, thì ngày 24/12/2015, Cơ quan An ninh điều tra Công an Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự; Ngày 16/6/2016 khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - GĐ Công ty Tây Nam, điều tra về hành vi “Làm khống hồ sơ để lừa đảo tiền ưu đãi lãi suất của Nhà nước” tại Agirbank Cần Thơ. Mọi hoạt động phải ngừng lại từ thời điểm này.

Doanh nghiệp phải ngừng mọi hoạt động; bị niêm phong con dấu, máy móc và bị phong tỏa tài khoản.

Thiết bị nhập khẩu "trùm mền" tại công trường nhiều năm qua

TAND TP Cần Thơ hai lần đưa vụ án ra xét xử sở thẩm vào tháng 5/2017 và tháng 8/2018, nhưng các căn cứ buộc tội không thuyết phục nên tuyên trả lại hồ sơ. Tòa yêu cầu Cơ quan An ninh Điều tra và VKS thành phố làm rõ "giá trị tài sản thế chấp cao hơn hay thấp hơn vốn vay?"

Ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (áo sẫm) và 5 bị cáo khác tại phiên tòa sơ thẩm mở lại lần 2.

Cơ quan An ninh Điều tra lấy số tiền gốc và lãi ông Nhân vay Agribank Cần Thơ trừ đi giá trị tài sản thế chấp (được định giá ở mức rất thấp), rồi coi số chênh lệch này là “thiệt hại” làm căn cứ buộc tội Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và 5 bị can khác gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 300 tỉ đồng.



Dư luận đặt câu hỏi: Thiệt hại hơn 300 tỉ đồng thật hay ảo?



Doanh nghiệp tan hoang trong vòng xoáy tố tụng



Siêu thị City Mart ở trung tâm thành phố Cần Thơ là một trong số tài sản thế chấp được định giá chỉ bằng 45% so với Kết luận của Thanh tra Chính phủ - cũng đang xuống cấp trầm trọng do bị niêm phong nhiều năm qua.



Trong khi tài sản thế chấp xuống cấp, thì nhà xưởng, công trình của Dự án chế biến Nông thủy sản xuất khẩu ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũng cùng chung “số phận".



Nhà máy chế biến rộng hàng ngàn m2 đang xuống cấp.

Một công trình trong Dự án ...đang làm dở phần móng.

Các công trình khác đình đốn.

...để hoang hóa, lãng phí, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp

Theo thiết kế, đây là nơi tập kết sản phẩm nông thủy sản phục vụ sản xuất.

Những bất thường cần được làm rõ

Cơ quan An ninh Điều tra - Công an Cần Thơ đã điều tra sai thẩm quyền. Cơ quan này và VKSND TP Cần Thơ đã không thuyết phục được HĐXX khi tính thiệt hại, tạo ra những "bất thường" trong điều tra, truy tố.



Ông Lâm Văn Tư, Phó Giám đốc Công ty Tây Nam cho biết: Kể từ khi khởi tố vụ án đến nay, không chỉ ngừng mọi hoạt động sản xuất, chủ doanh nghiệp còn phải thuê người trông coi, bảo vệ công trình, trả lãi vay ngân hàng... gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và lãng phí xã hội.

Ông Lâm Văn Tư - PGĐ Công ty Tây Nam phụ trách việc trông coi, bảo vệ công trình từ khi khởi tố vụ án.

Mỗi ngày phải thuê hàng chục người ăn ở tại chỗ, trông coi, bảo vệ công trình.

Cơ quan An ninh Điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can lần thứ nhất vào tháng 9/2018; phục hồi điều tra, rồi lại tạm đình chỉ điều tra lần thứ hai, đến nay đã kéo dài hơn 22 tháng - gấp 7 lần thời hạn pháp luật cho phép - vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố tụng hình sự.



“Tôi và gia đình tôi đã quá đau khổ kéo dài nhiều năm qua, danh dự và tài sản của chúng tôi bị thiệt hại nghiêm trong không thể đong đếm được do vụ án không được giải quyết sáng tỏ, công bằng kịp thời theo đúng pháp luật” - Ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bày tỏ nỗi oan và đề nghị sớm đình chỉ vụ án.

Đơn của ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, GĐ Công ty TNHH MTV Nông Thủy sản Tây Nam gửi Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM sau khi đơn khiếu nại của ông gửi Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ đã quá hạn luật định mà không được trả lời.