Vụ án thủy điện Sơn La: Trả lời quan điểm bào chữa của luật sư, bị cáo

Tại phần tranh tụng, phiên tòa xét xử 17 bị cáo vụ đền bù xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La chiều nay 25/7, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, kiểm sát viên Lê Thị Thu Hà đã trả lời quan điểm bào chữa của luật sư và các bị cáo đã trình bày trong những ngày vừa qua.



Về các nội dung liên quan đến kết luận giám định của các cơ quan chuyên môn mà các luật sư, cũng như các bị cáo đã có ý kiến, kiểm sát viên Lê Thị Thu Hà biện dẫn theo điều 18, 19, 20, 28 Luật giám định tư pháp số 13, ngày 20/6/2012 Quốc hội đã ban hành thì các kết luận giám định là đúng theo quy định của pháp luật.

Trước ý kiến các luật sư cho rằng, kiểm sát viên trích dẫn lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra. Trước ý kiến này, kiểm sát viên cho rằng: Lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra là khách quan, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác; lời khai này cũng phù hợp với các tài liệu xác minh điều tra của cơ quan an ninh điều tra.

Luật sư cũng cho rằng lời khai này chỉ có đọc lại và chép lại. Kiểm sát viên trả lời: Tại phiên tòa thứ nhất cũng như phiên tòa lần này, kiểm sát viên đều có ý kiến cho rằng các bị cáo đều là những người có trình độ, am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, nếu như bị cáo không khai ra thì có lẽ không một điều tra viên nào có thể đọc lại cho các bị cáo chép được cả, có chăng cũng chỉ biết phần nào thôi chứ không thể biết một cách rành mạch, chi tiết như lời khai của chính tự tay các bị cáo đã khai trong quá trình điều tra.

Với ý kiến vi phạm thủ tục tố tụng, cụ thể là thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đến đâu trong việc vi phạm thẩm quyền điều tra , kiểm sát viên Hà khẳng định: Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La điều tra vụ án này là đúng thẩm quyền.

Căn cứ vào điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền điều tra vụ án hình sự: Cơ quan điều tra của Công an nhân dân điều tra tất cả các tội phạm, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, như vậy ở đây không liên quan đến quân đội, không liên quan đến Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì đương nhiên là Cơ quan điều tra của Công an nhân dân điều tra tất cả các loại tội phạm.

Trả lời câu hỏi của bị cáo Phan Tiến Diện, văn bản nào cho phép thực hiện Luật đất đai năm 2003 trong khi Luật đất đai năm 2013 đã có hiệu lực? Kiểm sát viên Hà trả lời: Căn cứ vào công văn của Sở Tài chính mà trước khi vào phần đối đáp tôi đã có ý kiến; đối với việc áp giá về đất của bị cáo Ban thì đây là việc cũ chứ không phải việc mới, bởi vì ngay từ năm 2005 bị cáo Ban xác định là chỉ có 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 2,1 ha đó; ngoài ra bị cáo Ban cũng khẳng định trước tòa là không có bất cứ một diện tích đất nào khác và các diện tích cây trồng trên đất đó đều nằm trên thửa đất 2,1 ha; đây là việc cũ từ năm 2005 thì đương nhiên thời điểm đó các cơ quan chức năng đã thực hiện Luật đất đai năm 2003 là đúng quy định của pháp luật.